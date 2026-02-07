RETRO RÁDIÓ

"Nincs még egy ilyen vezető" - nyilatkozta Szabó Zsófi Orbán Viktorról

Szabó Zsófi elmondta, szerinte Orbán Viktor azt a vezetői erőt, higgadtságot és humort hozza, amely miatt sokak számára nincs kérdés a folytatásra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 12:32
Módosítva: 2026.02.07. 12:52
szabó zsófi Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

Február 7-én Szombathelyen rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ezúttal is komoly érdeklődést váltott ki. A rendezvényt megelőzően a Mandiner felvezető műsora is kiemelt figyelmet kapott, ahol Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián fogadták a vendégeket, köztük Proksa Szandrát is - írja a Bors.

Szabó Zsófi a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés előtt elmondta véleményét Orbán Viktorról
Szabó Zsófi a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés előtt elmondta véleményét Orbán Viktorról - Fotó:  YouTube

Szabó Zsófi Orbán Viktort méltatta

A műsorban nemcsak a gyűlés jelentőségéről esett szó, hanem arról is, mire számítanak az esemény egyik leginkább várt pillanatában, Orbán Viktor beszédében. Szabó Zsófi szerint a miniszterelnök ezúttal is azt nyújtja majd, amit a közönség már jól ismer és értékel tőle.

"Egyébként biztosak vagyunk benne, hogy megint informatív lesz, nagyon szórakoztató lesz, és megint az a fajta higgadtság, amit ő képvisel, és megint az a vezetői erő és humor is" – fogalmazott a műsorvezető.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
Szombathelyen is kérdezhették Orbán Viktor miniszterelnököt a Háborúellenes Gyűlés résztvevői - Fotó: Mediaworks

Szabó Zsófi szerint Orbán Viktor egyik legnagyobb erőssége az, hogy különböző társadalmi csoportokat is képes egyszerre megszólítani, ami ma ritka adottság a politikában. Úgy látja, ez az oka annak is, hogy a beszédei rendre nagy figyelmet kapnak.

"Tudod, mi zseniális benne? Hogy mindenkit meg tud szólítani." 

Nincs még egy ilyen vezető! Nem kérdés számomra, hogy neki kell maradnia! 

– jelentette ki határozottan Szabó Zsófi.

 

