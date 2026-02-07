"Mi nem magunkért akarunk győzni, hanem minden magyarért, minden vasiért"

Kilencedik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlése. A helyszín ezúttal Szombathely, ahol Ágh Péter országgyűlési képviselő is beszédet mondott - írja a Ripost.

Ágh Péter a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen

"Az a föld, amit én képviselhetek, történelmi vidék"

Ki ne hallott volna már Kőszegről, ahol megállították Szulejmán seregeit. Ki ne ismerné Batthyány Lajost, Magyarország egykori miniszterelnökét, akit Sárvár választott. Ágh Péter képviselő hangsúlyozta, hogy van bőven mire büszkének lenni Észak-Vas mind a 77 településén, a tájra és a hagyományaira egyaránt.

Arra kötöttünk szövetséget, hogy ezt tovább adjuk a fiatalabb generációkat. Számomra ennek szolgálata nem munka, hanem szívügy.

Ágh Péter szerint a jövő építésének azonban négy fontos feltétele van:

Építeni csak békében lehet, ezért továbbra is olyan kormányra van szükség, ami nem fél képviselni ezt a világ bármely pontján. A magyarok pénzének a magyar emberek érdekét kell szolgálnia. "Mi nem engedjük, hogy elzálogosítsák a jövönket sem Ukrajnáért, sem a háborúért" — szögezte le a képviselő.

3. A világ eseményei az elmúlt éveken megmutatták, hogy a veszélyek korát éljük. "Ahogy a nagymamám szokta mondani: a világ a megőrülés felé halad" — fogalmazott. Ilyenkor felértékelődik a stabilitás, a kiszámíthatóság. Bizonytalanság helyett biztos partnerekre van szükség. A kormányra pedig eddig is számítani lehetett a járvány, a háború és a migráció idején. Ilyen például a rezsicsökkentés és a rezsistop.

4. "Mi nem akarjuk, hogy a múlt erői visszatérjenek", pedig látjuk, hogy már itt kopogtatnak. Az én ellenfelem is az előző választás idején még az ó-baloldalt látta volna miniszterelnöki székben, most pedig az új messiást, Magyar Pétert.

Ágh Péter üzent a Háborúellenes Gyűlésről

A képviselő leszögezte, hiába a hergelés, a konzervatív oldal ellenáll.

Barátaim, mi is itt vagyunk a pályán, akik nem akarják, hogy visszajöjjön az a kor, ami bizonytalanságba és csődbe vitte az országot. 64 nap múlva győzni fogunk, de csak veletek fogunk győzni. Ehhez azonban bátorság kell, a mindennapi beszélgetésekben, az online térben. Mi nem magunkért akarunk győzni, hanem minden magyarért, minden vasiért. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz.

— szögezte le.