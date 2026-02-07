- "Nincs még egy ilyen vezető" - nyilatkozta Szabó Zsófi Orbán Viktorról
Vámos Zoltán: Ha eldördült egy lövés, azonnal elkapcsolt
A Háborúellenes Gyűlés kilencedik állomása Szombathely. Orbán Viktor beszéde előtt felszólalt többek között Vámos Zoltán, Szombathely és környékének országgyűlési képviselőjelöltje.
Kilencedik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlése. A helyszín ezúttal Vas vármegye megyei jogú városa Szombathely, ahol Vámos Zoltán országgyűlési képviselőjelölt is beszédet mondott - írja a Ripost.
Eseménydús egy hét áll a nemzetközi politika háta mögött. Míg Donald Trump közösségi oldalán Orbán Viktort dicsérte, addig Manfred Weber arról beszélt, hogy Ukrajnában masírozó európai katonákról álmodozik. Ilyen kijelentések után mindennél fontosabb a béke melletti kiállás.
"Feltették a régi lemezt: a háború álprobléma, mi csak uszítunk"
Vámos Zoltán szerint a liberális oldal próbálja elbagatellizálni a migrációt és háborút, pedig ők, Szombathelyről átnézve a határon látják, hogy ez a valóság. Azzal élnek vissza, hogy a mostani generációnak már nincsenek háborús élményei. "Az a helyzet, hogy tévednek, mert nekem 41 évesen is vannak háborús élményeim" — mondta. Vámos Zoltán nagyapja megjárta a háborút, ritkán mesélt arról, hogy mit élt át a fronton, de Vámos Zoltánban benne maradt egy gyermekkori emlék:
Volt egy furcsa szokása, amit nem értettem. Ha eldördült egy pisztolylövés a műsorban, azonnal elkapcsolt onnan. Megkérdeztem, hogy miért, de nem válaszolt, csak nézett rám furcsán, fájdalmasan. Később, 10 éves korom körül egy barátjával beszélt és megértettem: azt mondta neki: mennyi erőszakos műsor van manapság a tévében, és mennyire nehéz ezt átélni, mert előhozza az emlékeket.
— idézte fel gyermekkori élményeit Vámos Zoltán.
Én most azért állok itt előttetek, mert nem akarok a fiam vagy a leendő unokáim szemébe nézni azzal a szótlan fájdalommal, ahogy a nagyapám nézett az enyémbe. hogy mennyi és nem akarok a ti szemetekbe se nézni, hogy én nem tettem semmit
Ezért állok Orbán Viktor háta mögött is teljes erősvel, mert ahogy kiamradtunka migrációból, kimaradunk, mondta.
Vámos Zoltán üzent a Háborúellenes Gyűlésről
Nem hagyhatjuk, hogy mások döntsenek a mi jövönkről. Szombathely és a hűség falai készen állnak, fel győzelemre április 12-én - üzent a képviselőjelölt.
