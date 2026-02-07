Óriási sikert aratott a visszatérő Curtis és Radics Gigi a Háborúellenes Gyűlésen

Radics Gigi és Curtis újra közösen lépett színpadra, ezúttal a DPK szombathelyi Háborúellenes Gyűlésén. A közönség lelkes fogadtatása egyértelművé tette, hogy a páros visszatérése működik. Az eseményt ezúttal is a már korábban is nagy sikert aratott A szabadság vándorai című dallal nyitották. A produkció most is igazolta, hogy a szám üzenete időtálló, és a jelen eseményeire reagálva, egy háborúellenes rendezvényen is erősen és hitelesen szólal meg - írja a Bors.

Curtis és Radics Gigi kisebb kihagyás után adták elő újra a Szabadság Vándorai feldolgozást (Fotó: MW)

Curtis és Radics Gigi dala rendkívül aktuális üzenetet hordoz

Az ikonikus Demjén Ferenc-dal üzenete aktuálisabb, mint valaha. A béke és a szabadság iránti vágy olyan alapvető értékek, amelyek politikai oldaltól és világnézettől függetlenül mindenkit összekötnek. A dal szövege és hangulata pontosan erre rezonál: arra az egyetemes igényre, hogy az emberek biztonságban, háborúk nélkül, szabadon élhessék az életüket.

A zászlók végig lobogtak, megtelt a szombathelyi aréna (Fotó: Mw)

Ezt jelenti Curtis számára a dal

Curtis korábban már mesélt a Borsnak arról, hogyan született meg a dal újragondolása, és mit jelent számára a társadalmi szerepvállalás:

Először is azzal kezdeném, hogy szóhoz sem jutok, nagyon örülök, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni. Megtisztelő, hogy Gigire és rám gondoltak, amikor elkezdték áthangszerelni a Szabadság vándorait. Arra kértek, hogy írjak hozzá egy rapbetétet, nekem pedig, szinte azonnal járni is kezdett az agyam...

– árulta el a Borsnak korábban Curtis.

Radics Gigi új frizurája is telitalálat lett (Fotó: Youtube)

Minden idők egyik legnagyobb magyar szerzeményének tartja

Az előadó azt is hangsúlyozta, mennyire természetesen tudott kapcsolódni a dal gondolatvilágához: „Óriási segítség volt, hogy maga a dal az egyik legikonikusabb nóta hazánkban. Nagyon egyszerű volt folytatni a dal gondolatmenetét, hiszen a szabadság jó gerince egy alkotási folyamatnak”– fejtette ki még az október 23-i ünnepség előtt, ahol később több tízezer ember előtt adták elő a dalt Radics Gigivel. A szombathelyi fellépés pedig ismét megmutatta: a Szabadság vándorai nem csupán egy sikeres feldolgozás, hanem olyan dal, amely újra és újra képes megszólítani az embereket – különösen akkor, amikor a béke ügye kerül a középpontba.