Rákay Philip rendesen odaszólt Magyar Péternek a Háborúellenes Gyűlésen - Videó!
Rákay Philip nyitóbeszéde nagy sikert aratott a Háborúellenes Gyűlésen.
A Digitális Polgári Körök következő megállója február 7-én Szombathely. A Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor ismét fellép a színpadon, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti személyiségek és helyi politikusok is ott lesznek a programban.
A korábbiakhoz hasonlóan ismét rengetegen gyűltek össze a háborúellenes gyűlésen. A rendezvény elején Radics Gigi és Curtis közösen énekelt, majd Rákay Philip, a DPK-nagykövete köszöntötte a résztvevőket, aki megjegyezte, hogy Orbán Viktor bejelentette: megtartja sorban a 27. évértékelőjét.
Nem is kellett sokáig várni, Brüsszelből fogott Péter előkerült, követő üzemmódba kapcsolt és pánikszerűen bemondta, hogy ő egy nappal a miniszterelnök után, ő is évet fogértékelni. Mennyire eredeti srác nem? Tuti fénymásoló volt a jele az oviban
- jegyezte meg humorosan Rákay Philip.
A Háborúellenes Gyűlést itt tudod élőben nézni:
