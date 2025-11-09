Csodálatos átalakuláson ment keresztül Dávid Petra: előtte-utána fotón az eredmény
Dávid Petra az élő bizonyíték arra, hogy kitartással mennyi mindent képesek vagyunk elérni.
A fitneszikon Instagram-oldalán számos inspiráló történetet oszt meg, amelyekkel mindig arra törekszik, hogy követőit motiválja. Dávid Petra szembenézett saját korlátaival, és napról napra képes egyre feljebb lépni a céljainak elérése érdekében. Fitneszversenyeken vesz részt, táplálkozási tanácsokat ad és személyi edzőként is tevékenykedik a Farm VIP egykori sztárja.
Dávid Petra megmutatta, hol kezdődik az igazi változás
Dávid Petra legújabb Instagram-bejegyzésében ismét motiválta követőit a változásra. Két képet rakott egymás mellé, amin látszik, mekkora átalakuláson ment keresztül a TV2 sikerműsorának, a Házasság első látásra első évadának egykori szereplője.
Nem csak a testem változott meg. A bal oldalon egy lány, aki kereste önmagát. A jobb oldalon egy nő, aki megtalálta
– kezdte inspiráló sorait a fitneszbajnok.
Dávid Petra a posztjában hozzátette, hogy az idáig vezető út egyáltalán nem volt könnyű. Ez a hosszú utazás nem csupán diétáról vagy néhány edzésről szólt, hanem arról, hogy mindig újra és újra fel kell állni.
Megtanulni hinni magamban, akkor is, amikor senki más nem hitt. A testem formálódott, de ami igazán számít, az az, hogy a lelkem is megerősödött. Ma már tudom, hogy az igazi változás belül kezdődik – és onnan sugárzik kifelé
– zárta sorait.
