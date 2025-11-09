Csodálatos átalakuláson ment keresztül Dávid Petra: előtte-utána fotón az eredmény

A fitneszikon Instagram-oldalán számos inspiráló történetet oszt meg, amelyekkel mindig arra törekszik, hogy követőit motiválja. Dávid Petra szembenézett saját korlátaival, és napról napra képes egyre feljebb lépni a céljainak elérése érdekében. Fitneszversenyeken vesz részt, táplálkozási tanácsokat ad és személyi edzőként is tevékenykedik a Farm VIP egykori sztárja.

Dávid Petra Instagramon motiválja követőit – Fotó: TV2

Dávid Petra megmutatta, hol kezdődik az igazi változás

Dávid Petra legújabb Instagram-bejegyzésében ismét motiválta követőit a változásra. Két képet rakott egymás mellé, amin látszik, mekkora átalakuláson ment keresztül a TV2 sikerműsorának, a Házasság első látásra első évadának egykori szereplője.

Nem csak a testem változott meg. A bal oldalon egy lány, aki kereste önmagát. A jobb oldalon egy nő, aki megtalálta

– kezdte inspiráló sorait a fitneszbajnok.

Dávid Petra a posztjában hozzátette, hogy az idáig vezető út egyáltalán nem volt könnyű. Ez a hosszú utazás nem csupán diétáról vagy néhány edzésről szólt, hanem arról, hogy mindig újra és újra fel kell állni.

Megtanulni hinni magamban, akkor is, amikor senki más nem hitt. A testem formálódott, de ami igazán számít, az az, hogy a lelkem is megerősödött. Ma már tudom, hogy az igazi változás belül kezdődik – és onnan sugárzik kifelé

– zárta sorait.