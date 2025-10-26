„Az akkori párom rengeteget terrorizált” – Dávid Petra könyvet ír a bántalmazásról

A legtöbben fitneszedzőként vagy celebműsorok szereplőjeként ismerik őt, ám most valami egészen másra készül. Dávid Petra élete egyik legbátrabb döntését hozta meg: papírra veti múltját, traumáit és azt az utat, amely a bántalmazó kapcsolatokon és a táplálkozási zavarokon át vezetett az önelfogadásig és a versenysportig.

Dávid Petra korábbi párja hatására döntött a drasztikus fogyás mellett (Fotó: Mediaworks archív)

Dávid Petra: Küzdök a figyelemért, a szeretetért

Dávid Petra személyi edző a Metropolnak adott interjújában árulta el, hogy egy nagy álma vált valóra: könyvet ír – rögtön kettőt is. Az első egy receptkönyv lesz, ami a helyes táplálkozást, a testtudatos életmódot és a mindennapi egyensúly megtalálását segíti. A második azonban egészen más: egy mély, pszichológiai ihletésű vallomás.

Rólam szóló könyvet csinálok, amely a gyerekkoromtól kezdve a meghízásomon át a fogyásomig, a versenysportig vezet.

A könyv lapjain az olvasók betekintést nyernek majd abba, hogyan alakították a gyerekkori sérülések, az önbizalomhiány és a megfelelési kényszer a szerző étkezéshez és testhez való viszonyát. „A táplálkozási zavarról, a bulimiáról is írok – mankó lehet azoknak, akik érintettek ebben. Sokan vannak rossz kapcsolatban, nem tudnak kiszállni, és ezek összefüggnek, ennek lelki oka is van” – mondta el a Metropolnak Petra, aki nyíltan beszélt arról is, hogyan lett a szeretetért való küzdelem élete visszatérő mintája:

Hajlamos vagyok olyan kapcsolatokban lenni, hogy küzdök a figyelemért, a szeretetért. Úgy érzem, extra módon kell teljesítenem egy kis szeretetért.

Ez a dinamika nemcsak a párkapcsolataiban, hanem az étkezéshez való viszonyában is megmutatkozott. A bűntudat, a stresszevés és a testképzavar éveken át meghatározta a mindennapjait.

Fontos és tanulságos üzenetet szeretne átadni az olvasóinak (Fotó: Mediaworks archív)

A mélypontoktól a kiútkereséshez

A tíz évvel ezelőtti bántalmazó kapcsolat különösen mély nyomot hagyott benne:

Az akkori párom rengeteget terrorizált a túlsúlyom miatt. Miatta fogytam le. Egy idő után csak álltam, és tudtam, hogy soha nem leszek elég jó ennek az embernek. Tizenhat oldalt írtam össze a kapcsolat végén a sérelmekből.

Az egyik legmegrázóbb emléke az, hogy a szakítás után a férfi ott felejtette az epres fehérjeshake-jét – egy tárgy, amire azóta sem tud ránézni sem.

A története azonban nem pusztán személyes dráma: Petra a pszichológia és a táplálkozástudomány segítségével szeretné megközelíteni, miként kapcsolódik össze a test és a lélek sérülése. Beszél a mikrobiotákról, a stressz és az evés kapcsolatáról és arról, hogyan lehet megtanulni újra egészséges viszonyt kialakítani önmagunkkal.