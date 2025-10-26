„Az akkori párom rengeteget terrorizált” – Dávid Petra könyvet ír a bántalmazásról
A celeb új oldalát mutatja meg: tudományos alapokra építve ír a test és a lélek kapcsolatáról. Dávid Petra most nemcsak személyi edzőként, hanem íróként is önmaga mélységeit tárja fel – két könyvvel készül, amelyek közül az egyik egy megrázó, önvallomásos mű lesz.
A legtöbben fitneszedzőként vagy celebműsorok szereplőjeként ismerik őt, ám most valami egészen másra készül. Dávid Petra élete egyik legbátrabb döntését hozta meg: papírra veti múltját, traumáit és azt az utat, amely a bántalmazó kapcsolatokon és a táplálkozási zavarokon át vezetett az önelfogadásig és a versenysportig.
Dávid Petra: Küzdök a figyelemért, a szeretetért
Dávid Petra személyi edző a Metropolnak adott interjújában árulta el, hogy egy nagy álma vált valóra: könyvet ír – rögtön kettőt is. Az első egy receptkönyv lesz, ami a helyes táplálkozást, a testtudatos életmódot és a mindennapi egyensúly megtalálását segíti. A második azonban egészen más: egy mély, pszichológiai ihletésű vallomás.
Rólam szóló könyvet csinálok, amely a gyerekkoromtól kezdve a meghízásomon át a fogyásomig, a versenysportig vezet.
A könyv lapjain az olvasók betekintést nyernek majd abba, hogyan alakították a gyerekkori sérülések, az önbizalomhiány és a megfelelési kényszer a szerző étkezéshez és testhez való viszonyát. „A táplálkozási zavarról, a bulimiáról is írok – mankó lehet azoknak, akik érintettek ebben. Sokan vannak rossz kapcsolatban, nem tudnak kiszállni, és ezek összefüggnek, ennek lelki oka is van” – mondta el a Metropolnak Petra, aki nyíltan beszélt arról is, hogyan lett a szeretetért való küzdelem élete visszatérő mintája:
Hajlamos vagyok olyan kapcsolatokban lenni, hogy küzdök a figyelemért, a szeretetért. Úgy érzem, extra módon kell teljesítenem egy kis szeretetért.
Ez a dinamika nemcsak a párkapcsolataiban, hanem az étkezéshez való viszonyában is megmutatkozott. A bűntudat, a stresszevés és a testképzavar éveken át meghatározta a mindennapjait.
A mélypontoktól a kiútkereséshez
A tíz évvel ezelőtti bántalmazó kapcsolat különösen mély nyomot hagyott benne:
Az akkori párom rengeteget terrorizált a túlsúlyom miatt. Miatta fogytam le. Egy idő után csak álltam, és tudtam, hogy soha nem leszek elég jó ennek az embernek. Tizenhat oldalt írtam össze a kapcsolat végén a sérelmekből.
Az egyik legmegrázóbb emléke az, hogy a szakítás után a férfi ott felejtette az epres fehérjeshake-jét – egy tárgy, amire azóta sem tud ránézni sem.
A története azonban nem pusztán személyes dráma: Petra a pszichológia és a táplálkozástudomány segítségével szeretné megközelíteni, miként kapcsolódik össze a test és a lélek sérülése. Beszél a mikrobiotákról, a stressz és az evés kapcsolatáról és arról, hogyan lehet megtanulni újra egészséges viszonyt kialakítani önmagunkkal.
A könyv nem csupán a nőkről szól, hanem mindenkiről, aki valaha is úgy érezte: a szeretetért teljesítenie kell. „Amikor boldog vagyok, és szeretve érzem magam, akkor toleránsabb vagyok magammal, nincs bűntudatom az étel miatt” – fogalmazza meg az egyik legfontosabb tanulságot.
A bohókás stílus még várat magára
Bár Petra a humoros oldalát is megvillantja – elárulja, hogy egyszer talán megírja a Szex és New York stílusú Tinder-randijait is –, most elsősorban a mélységre koncentrál.
Szeretném jobban megmutatni, hogy Dávid Petra nemcsak a randik világa, a fitnesz és a bulvár, hanem egy intelligens nő, aki mögé lát a táplálkozásnak, az életmódnak.
A Dávid Petra-képekre bizonyára másként tekintünk majd a könyv megjelenése után: nemcsak a mosolygó edzőt látjuk, hanem egy tudatos, érzékeny és bátor embert is, aki a legmélyebb sebeiből épít hidat mások felé.
