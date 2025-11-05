Dávid Petra ismét komoly megpróbáltatásokon van túl. A TV2 sikerműsorának, a Házasság első látásra első évadának szereplője most a testépítő versenyszezon végével magvas gondolatokat osztott meg a nehézségekről, amelyekkel szembe kellett néznie a sportolás során. Érdekes tanácsokkal szolgál, amelyek az élet bármely területén hasznosíthatók.

Házasság első látásra Petra őszinte vallomása: „Vannak napok, amikor fáradt vagyok, bizonytalan, vagy egyszerűen csak ember” – Fotó: Polyak Attila

A Házasság első látásra sztárja túllépett saját határain

„Mostanában sokat gondolkodom azon, mennyit változtam az elmúlt években. Régen mindig siettem. Azt hittem, ha elértem egy célt, rögtön jöhet a következő” – vallott egy korábbi énjéről a Házasság első látásra első évadának sztárja.

Ma már tudom, hogy az igazi fejlődés nem a rohanásban van, hanem abban, hogy megéled a pillanatot, amit valaha csak álmodtál.

„Nem mindig könnyű. Vannak napok, amikor fáradt vagyok, bizonytalan, vagy egyszerűen csak ember” – vallotta be őszintén az edzőként és versenyzőként is tevékenykedő Dávid Petra. Azonban azóta már megtanulta, hogyan kerekedjen felül a nyomasztó érzéseken.

De megtanultam hinni magamban akkor is, amikor senki más nem tette. És ez az erő most már belülről jön. Nem kell mindig mindent bizonyítani. Elég, ha tudod: már az is nagy dolog, hogy idáig eljutottál

– írta motivációval teli sorait Instagram-oldalán.