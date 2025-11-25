Házasság első látásra: „Kicsit másképp képzeltem” – megszólalt a műsor sztárja

Meglepő karácsonyi recepttel próbálkozott Dávid Petra. A Házasság első látásra című reality sztárja egy sajátos pizzarecepttel rukkolt elő: miután megszületett a gondolat a fejében, gyorsan kipróbálta azt. Sőt, a végeredményt is minősítette a TikTok-csatornáján.

Nem találta meg a szerelmet Dávid Petra a Házasság első látásra című realityben Fotó: TV2

Ezt jól kisütötte a Házasság első látásra sztárja?

„Álmodtam egy merészet! Ha van már tiramisus pizza, akkor miért ne lehetne egy mézeskalácsos, téli ízvilágú pizza?” – tette fel a kérdést Dávid Petra, majd egyből munkához is látott a konyhában. Elősütötte a pizzalapot, majd megkente mézeskalácsos krémmel, s megszórta csoki- és gyümölcsdarabokkal teli granolával, mindezt pedig bogyós gyümölcsökkel turbózta fel. Aztán az egészet betette 3 percre a sütőre. A mézeskalácsos pizza próbája az evés – vallja Petra, s a kamera előtt kóstolta meg az alkotását.

Olyan mint egy felturbósított nutellás pizza. Kicsit másképp képzeltem, de így sem rossz. Te kipróbálnád?

– tette fel a kérdést követőinek Dávid Petra.