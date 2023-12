Töltött káposzta karácsonyra? Mutatjuk a titkos hozzávalót, ami tökéletesíti az ízeket

A karácsonyi menüsor egy kihagyhatatlan eleme a töltött káposzta. Mivel szinte tájegységenként kicsit - vagy nagyon - máshogy készítik, nincs egyedül üdvözítő, hagyományos recept, inkább izgalmas variációk léteznek - mint például ez a miskolci töltött káposzta, ahol rizs helyett valami egészen mást raknak a töltelékbe.

A töltött káposzta esetében fokozottan igaz a tétel: ahány ház, annyi féleképpen készítik el. Már tájegységenként is különbözik - csak, hogy a szabolcsi paradicsomos, édeskáposztás, vagy a nyírségi kukoricadarás változatot említsük - mit értünk "hagyományos" recepten. Az alábbi változta Miskolc-és környékéről eredeztethető - és ott bizony rizs helyett gerslit raknak és gombócba, és némi füstölt hús, és oldalas, sőt, köröm is kerül a savanyú aprókáposzta mellé. A Mindmegette most megmutatja a receptet!

Elképzelhetetlen a karácsony töltött káposzta nélkül / Fotó: Mindmegette

MISKOLCI GERSLIS TÖLTÖTT KÁPOSZTA

Hozzávalók (6 személyre): 50 dkg darált sertéshús

15 dkg füstölt szalonna

2 fej nagy vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

őrölt pirospaprika

10 dkg gersli

1 db tojás

10 db savanyúkáposzta-levél

1 kg savanyú káposzta

20 dkg füstölt tarja vagy csülök

1 db nyers köröm vagy farok

40 dkg oldalas (20 dkg csont nélkül)

1 mk. őrölt babérlevél

őrölt pirospaprika

1 mk. őrölt kömény

1 csipet majoránna

1 tk. paradicsompüré

1 tv paprika

1 db paradicsom

liszt

zsiradék

só

bors

ELKÉSZÍTÉS: