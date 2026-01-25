RETRO RÁDIÓ

Dávid Petra megunta a magyarázkodást, nőként elégedett a testével

A Házasság első látásra sztárja elárulta, a teste a kemény munkájának eredménye.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 18:30
Dávid Petra fitneszmodell edző

A Házasság első látásra műsorból ismert Dávid Petra személyi edzőként robbant be a köztudatba, azóta pedig szinte felrobbantja a közösségi médiát. Nap mint nap motiválja női követőit, hogy vegyék kézbe az életüket, miközben záporoznak rá a bókok elképesztő alakja miatt. Petra azonban megelégelte az örök kérdést: mi a gyönyörű teste titka?

Dávid Petra más nőket is inspirál
Dávid Petra gyönyörű alakjának titka a kitartó munka – Fotó: Mediaworks archív

Dávid Petra más nőket is inspirál

Az edző nyilvánvalóan a mozgás és a testedzés szerelmese, ezért nem tetszik neki, amikor az emberek leszólják. Instagram-posztjában fürdőruhában pózol egy medencében, miközben elárulja, milyen gondolkodásmód vezetett a sikereihez.

Sokszor kérdezik, mi a titkom. Nem genetika. Nem szerencse. Nem csodadiéta.

Petra elmondja, sokan nem látják azokat a csendes órákat, amiket csak saját magának szentel. A testalkata elérése sok izzadsággal és munkával jár, de azt csakis a saját maga érdekében teszi, nem hogy másoknak megfeleljen.

Hanem az, hogy akkor is dolgozom magamon, amikor senki nem látja. És nem magyarázkodom amiatt, hogy nőként sikeres, ambiciózus és elégedett vagyok a testemmel.

A fitneszmodell egy erős, bátorító üzenettel zárja posztját, amely sokaknak szólhat: lehetetlen mindenkinek megfelelni, és nem is ez kell, hogy legyen a cél.

Nem mindenki fog szeretni. De nem is azért építem ezt az életem.

 

