Indul Rubint Réka DPK-programja: „A sport a legegészségesebb függőség”

Korábban már beszámoltunk arról, hogy karácsony előtt Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Rubint Réka fitneszmodellel közösen jelentette be a közösségi oldalán, hogy 2026-ban egy különleges, négyhetes életmódváltó program indul a Női és a Fitt DPK tagjai számára.

Az akció célja, hogy az embereket az egészséges életmód felé tereljék. A program kapcsán a Mokka vendége Rubint Réka volt, aki elárulta, hogy a két DPK-ból három-három egészséges életmódra vágyó tagot választottak ki, akiknek segítik majd az útját, hogy sikeresen lépjenek a teljes átalakulás és szemléletváltás útjára.

Rubint Réka: „Sokat jelent nekünk, hogy egy orvosdoktor is belénk fekteti a bizalmát”

„Három embert választottunk ki a Női Digitális Polgári Körből és hármat a Fitt Digitális Polgári Körből. Az volt a szempontunk, hogy a lehető legjobban lefedjük és reprezentáljuk a magyar társadalmat. Akad szerencsés minden korosztályból és társadalmi helyzetből.”

Van a hatosfogatban háromgyermekes édesanya, napi huszonkét órát dolgozó hölgy és még egy orvos is.

„Ez utóbbi különösen megtisztelő számunkra, hiszen sokat jelent nekünk, hogy egy orvosdoktor is belénk fekteti a bizalmát. Természetesen a Digitális Polgári Körök platformjain bármelyik tagunk nyomon követheti majd a programot és természetesen csatlakozhatnak is az életmódváltó programhoz. A hat szerencséssel vasárnapra szerveztünk egy találkozót és hétfőn már minden élesben megy. Rajtuk keresztül szeretnénk megmutatni és bebizonyítani, hogy a sport a legegészségesebb függőség ” – mondta a Mokka stúdiójában Rubint Réka.

Rubint Réka és Schobert Norbi kiválasztották a hat szerencsést, akiket elkísérnek az életmódváltás rögös útján (Fotó: Facebook)

„Nálam mindenki egy...”

A hazai fitnesz nagyasszonya végül rátért arra is, hogy mi várja azokat a hölgyeket és egyébként urakat is, akik a jövőben csatlakoznak valamelyik DPK-koz. „Nagyon jó, hogy van egy, illetve számos olyan platform, ahol nem a gyűlölködés hangján beszélnek egymással az emberek. Folyamatosan vetődnek fel érdekes témák, melyek kapcsán a tagok tudnak egymástól kérdezni. Vagy csak szimplán megbeszélni, ütköztetni az érveket és ellenérveket úgy, hogy senki nem ugrik a másik torkának. Az erőnk éppen az egységünkben rejlik. Aki a DPK-k bármelyikében tag, az megértette, hogy felesleges mindenre egyetlen sémát ráhúzni.”

Én mindig azt mondom, hogy nekem teljesen mindegy, hogy ki jön be kedd esténként a Rozsnyai utcába, vagy ki jön el egy táboromba. Nálam mindenki egy

– idézi Rubint Réka szavait a Bors.