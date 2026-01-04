RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy

Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat. Fontos bejelentést tett Nyitrai Zsolt.

2026.01.04.
Létrehozva: 2026.01.04. 15:40
Módosítva: 2026.01.04. 16:33
A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy a kormány számára – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Nyitrai Zsolt ismertetése szerint jól indul a 2026-os év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést, februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi.

 

Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiaárait, és folytatódik a Gondosóra, illetve a Nők40 program is

– fogalmazott, kifejtve, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat. A politikus szerint a másik oldalon, egyes ellenzéki pártok azt tervezik, hogy megszüntetik a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Az, hogy melyik úton megyünk tovább, nagyon nem mindegy az idősek számára 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy 

szavak helyett tettek: a nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy.

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja a videóban arról beszélt, hogy 2026 januárjában a nyugdíjasok megkapják a 3,6 százalékos nyugdíjemelést, február hónapban pedig jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete. Mint mondta: a kormány eddig is megtartotta a szavát, és segíti a nyugdíjasokat, „bízunk benne, hogy a polgári kormány most is meg fog mindent tenni a nyugdíjasok érdekében” – tette hozzá Kusovszky Imréné.

