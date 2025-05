Hatalmas retró bulit csapott a V-Tech: a pécsiek sokáig fogják még emlegetni ezt a fellépést! videó

Kétségtelen, hogy a retró továbbra is reneszánszát éli: a zenében leginkább a kilencvenes évek vidám, gondtalan slágerei azok, amik táncra és bulizásra késztetik az embereket korosztálytól függetlenül. Mindegy, hogy valaki már akkor is idősödőként tekintett a "fiatalok zenéjére", vagy esetlen épp ellenkezőleg, még nem is élt akkor, amikor a szóban forgó slágerek születtek, és amikor először dúdolta őket egy egész ország, ezek azok a dalok, amik minden bulit feldobnak még ma is!

Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint Kefir és a V-Tech története. Kecskés Tibor, a csapat frontembere TikTok-oldalán számolt be arról, micsoda bulit csaptak a Pécsi Egyetemi Napokon. A több évtizedes V-Tech slágereket teli torokból énekelték a 18-25 éves fiatalok, fiúk és lányok egyaránt. Nem semmi!