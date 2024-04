Döbbenetes látvány fogadta egy salgótarjáni autómosó vendégeit - Videó!

Március 30-án szombaton készült az a videó, ami olyat ábrázol, amire nem biztos, hogy felkészültél.

A salgótarjáni autómosó nem mindennapi látványa. Fotó: Molnár Katalin / Olvasói fotó

Salgótarjánban, az egyik belvárosi benzinkút önkiszolgáló autómosójában egy lovaskocsit húzó lovat csutakolt le gazdája.

Én szembe dolgozom, szakácsként a közeli fogadóban. Épp kint voltunk levegőzni, amikor megláttuk az ominózus esetet. Természetesen ledöbbentünk és nevettünk.

– árulta el a Metropolnak a videó készítője, Molnár Katalin, majd hozzátette:

A paci kifejezetten élvezte a csutakolást.

A magyar elme találékonyságával lexikonokat lehetne megtölteni, hiszen világszerte híres tudósaink, kutatóink voltak, illetve vannak és reményeink szerint lesznek is.

Különös fogatot is lencsevégre kaptak

A kimagasló eredmények mellett az úgynevezett sufnituningban is előkelő helyen állunk, amire jó bizonyíték az a felvétel, ami alig egy héttel korábban kikerült a világhálóra és Kecskemét egyik utcájáról származik.

A kecskeméti Izsáki út forgalma egy ideig módosult, amiről az egyik arra járó autós videót is készített. A felvételen az is megfigyelhető, hogy egy régebbi típusú, valószínűleg a ’90-es években gyártott, sárga színű Suzuki Swiftet húz maga után egy lovaskocsi, ami előtt egy ló sétál. Mikor az autó már majdnem átér a kereszteződésben, a lónak besegítő sofőr is beugrik, nehogy ott maradjon, az autója nélkül.

Suzukit vontatott a lovaskocsi

A videó készítője, Varjú György a Borsnak elmondta, hogy nem az volt egyetlen furcsaság, amit a városban látott, így cseppet sem jött zavarba:

Nem ez az első ilyen jelenség Kecskeméten. Már többször is előfordult, hogy hasonló furcsaságot láttam, így én már meg sem lepődtem.

Az elképesztő művelet egyébként nem volt szabályos, mivel az Izsáki úton nem lehet lovaskocsival közlekedni.