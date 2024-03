Te tudtad, hogy máshogyan kell mosatni az elektromos kocsit? Ezekre mindig figyelj!

1. Nem kell aggódni

Az elektromos járművek esetében általában véve elmondható, hogy a tisztítási módszerek nem különböznek az egyéb típusú autóknál használtaktól. Így a takarításukat illetően – épp úgy, ahogyan a többi járműnél – különféle megoldások közül választhatunk. Kipróbálhatjuk a klasszikus automatizált kefével működő, vagy a magasnyomású vizet használó mosást, de a gőzös, illetve a nanotechnológiás tisztítás is jó megoldás lehet. Nem kell attól tartanunk, hogy közben beázik az autó, és tönkremennek az elektromos rendszerek, hiszen a járművek úgy vannak kialakítva, hogy a mosás ne jelentsen kockázatot.

2. Ezekre kell odafigyelni!

Annak ellenére, hogy az elektromos járművek biztonságosan vannak kialakítva, van néhány dolog, amire oda kell figyelni. Ügyeljünk rá, hogy soha ne mossuk töltés közben az autót! Mielőtt nekiállunk a takarításnak, csukjuk be a töltőnyílást! Figyeljünk arra, hogy ne kerüljön nagyobb mennyiségű víz a töltőcsatlakozó környékére!

3. Illesszük a rutinba!

A legtöbb elektromos autó tulajdonosának más a rutinja, mint a dízel, illetve benzines járművek vezetőinek, hiszen ők nem állnak meg a benzinkúton tölteni. Ezért általában kimaradnak az ott kínált megoldások. Amennyiben nem indulnak hosszabb útra, a járművet valószínűleg otthon vagy a munkahelyen töltik fel. Az elektromos autózásnál így más szempontok alapján tudunk praktikus megoldásokat választani. Olyan helyszíneken érdemes takarítanunk, ami közel van a munkahelyünkhöz, de az otthoni autómosást is előnyben részesíthetjük.

4. Járjunk utána!

Ha otthon szeretnénk lemosni az autót, érdemes utánanézni a helyi jogszabályoknak, ugyanis bizonyos területeken tilos a járműveket az utcán mosni. Azonban van, ahol a tiltás kifejezetten a mosószeres mosásra vonatkozik.

5. Óvjuk a természetet!

Ne csak az autónk legyen környezetbarát! A tisztítása közben is igyekezzünk odafigyelni arra, hogy ne tegyünk kárt a természetben! Ha a kézi mosás mellett döntünk, válasszunk olyan tisztítószereket, amelyek nem tartalmaznak környezetszennyező anyagokat!

6. Bízzuk a profikra!

Amennyiben nincs időnk lemosni az autót, szakértőkre is bízhatjuk a tisztítást. Bizonyos szolgáltató cégek házhoz jönnek, így akár a munkahelyünkhöz is hívhatjuk őket, hogy letakarítsák a járművet, amíg dolgozunk. De mindezt az otthonunk kényelméből is megtehetjük.