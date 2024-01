Nincs többé koszos edény, ha betartod ezeket a trükköket

Nincs annál bosszantóbb, mint amikor piszkosak maradnak a tányérok és poharak mosogatás után. A Fanny magazin összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, amelyek miatt a mosogatógép nem tisztít megfelelően.

Nagy segítség lehet a mosogatógép, ha tele a mosogató. Igaz, pár szabályt ajánlott betartani! (Fotó: Mediaworks)

1. Túl alacsony hőmérséklet

Ha a mosást nem elég magas hőmérsékleten indítottuk el, előfordulhat, hogy tabletta esetén az nem oldódik fel teljesen, így a mosás hatékonysága csökkent. Ha az adagolóban tisztítószer maradványokat látunk, használjunk folyékony mosogatószert, vagy próbáljunk ki egy magasabb hőmérsékletű programot a következő mosáshoz.

2. Lassan jön a meleg

Ha a meleg víz későn érkezik a rendszerbe, az befolyásolhatja azoknak a mosogatógépeknek a működését, amelyek nem maguk melegítik fel a vizet. Mielőtt elindítanánk a gépet, érdemes addig folyatni a konyhai csapot, amíg forró víz nem érkezik, így biztosítva a megfelelő vízhőmérsékletet a mosogatáshoz.

3. Kevés benne a só

Vannak olyan tisztítószerek, melyek öblítőt és sót is tartalmaznak. Ha azonban a víz rendkívül kemény a területen, külön só és öblítő használata is javasolt a gép védelme és a legjobb tisztítás elérése érdekében. Arra is figyeljünk, hogy az adagolót az edények szennyezettségének megfelelő mennyiségű mosószerrel töltsük meg.

4. Egymás hegyén-hátán!

Ha túl sok edényt zsúfolunk a mosogatógépbe, a vízsugarak nem tudnak megfelelően áramolni. A tányérokat úgy helyezzük el, hogy ne takarják egymást, és hagyjunk közöttük kis rést, hogy a víz megfelelően tudjon keringeni. A poharakat és a tálakat, serpenyőket fordítsuk lefelé, így elkerülhetjük, hogy bennük maradjon a piszkos víz.

5. Rászáradt cseppek

Ha rászáradt, vagy odaégett tányérokkal van dolgunk, áztassuk az edényt langyos vízbe, majd kaparjuk le a lerakódott ételmaradékot. Ha mosogatószert is használtunk az áztatás során, mielőtt betennénk az edényeket a mosogatógépbe, alaposan öblítsük le, mivel ez is befolyásolhatja a mosás eredményét.

6. Elakadt permetezőkarok

Mielőtt elindítanánk a programot, ellenőrizzük, hogy az edények biztonságosan helyezkednek-e el a mosogatógépben, és az erős vízsugár hatására nem fognak felborulni. Azt is nézzük meg, hogy a forgókarok szabadon tudnak-e forogni, és nem akadnak-e bele valamelyik edénybe.

Fotó: Pexels/Wendelin Jacober (Képünk illusztráció)

Így tisztítsd a mosogatógépet!

Csodát tesz a takarítás

A mosogatógép szűrőjét érdemes minden mosogatás után tisztítani, mivel ez gyűjti össze a nagyobb ételmaradékokat. Még a kis mennyiségű szennyeződés is képes eltömíteni, csökkentve ezzel a tisztítás hatékonyságát. Szétszerelés után egyszerűen mossuk le meleg vízzel, majd mosogatószeres szivaccsal dörzsöljük át a hálós szűrőt és a műanyag keretet is.

Piszkáljuk ki a lyukból

Ha a forgókarok nyílásai eltömődnek, a vízsugarak nem tudnak megfelelően áramolni, így az edények nem tisztulnak megfelelően. A tisztításukhoz először vegyük le a karokat, majd egy fogpiszkálóval vagy csipesszel óvatosan távolítsuk el a beleragadt ételmaradékokat és szennyeződéseket.

Segíthet az áztatás

Húzzuk ki az edény- és evőeszköztartó kosarakat, majd áztassuk be meleg, szódabikarbónás vízbe. Hagyjuk néhány percig állni, ezután alaposan dörzsöljük át minden részét, külön figyelmet fordítva a nehezen hozzáférhető részekre, például a kosárgörgőkre, mivel ezekben könnyebben megtapadhatnak a szennyeződések.

Szorult probléma

Gyakran nem vesszük észre, hogy a vezetősíneken is rengeteg szennyeződés gyűlik össze, ami miatt akár be is szorulhatnak. Miután kivettük az edénytartó tálcát, húzzuk ki a síneket is, és mosogatószeres szivaccsal vagy körömkefével tisztítsuk meg a leragadt ételmaradványoktól és foltoktól.

Rejtve marad a penész

Ne feledkezzünk meg a tömítésekről sem, hiszen az ezeken megtapadt szennyeződés nem csak baktériumforrás lehet, de gyakran kellemetlen szagokat és penészt is okozhat. Egy régi fogkefével óvatosan dörzsöljük le a gumitömítésről az elakadt szennyeződéseket. Ezután töröljük át nedves ruhával vagy papírtörlővel.

Körkörös mozdulatokkal

Miután kivettük minden tartozékot a mosogatógépből, jöhet a gép belső része. Egy tálkában keverjünk össze 1:1 arányban mosogatószert és szódabikarbónát, és öntsük a kiürített készülék aljába. Várjunk néhány percig, majd alaposan takarítsuk ki a gép belső felületét egy mosogatókefével, és töröljük ki a habot egy mikroszálas kendővel.

Az utolsó lépés

Végül üresen, azaz edények nélkül indítsunk el egy tisztító programot. Néhány újabb modell öntisztító funkcióval is rendelkezik, de ha a mosogatógépünk nem ilyen, indítsunk el egy hosszú programot a legmagasabb hőfokon. Ehhez használhatunk speciális mosogatógép tisztítószert vagy ecetet is.