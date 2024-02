IIlegális gyorsulási versenyek: újabb helyekről szorítják ki őket a rendőrök, de a halálos balesetek sem riasztják el a sofőröket

Úgy tűnik, hiába a pénzbírságok és a büntetések, a tuningolt autók szerelmesei képtelenek lemondani az életveszélyes illegális gyorsulási versenyekről. Hosszú hónapokon keresztül Fóton tartották meg ezeket a rendezvényeket, de mivel azt szétverte a rendőrség, ezért új helyszíneket kerestek, ahol folytathatják az éjszakai motorbőgetős-versenyzős tömegbulit. Aztán a rendőrök ismét véget vetnek a veszélyes partinak - majd kezdődik elölről...

Azonban mindig számolniuk kell azzal, hogy a rendőrség résen van és osztja a büntetéseket.

Ellepték Gödöllőt a gyorsulók

Ahogyan korábban a Metropol megírta, szombaton este 9 órától Gödöllőn a Tesco parkolóban rendezték meg az „autós találkozónak” becézett illegális gyorsulási versenyt. A rendezvényre több százan mentek el, akiknek a többsége az út szélén állva – közvetlen közelről – nézte a driftelő, feltuningolt autókat. Ha kisodródott volna egy kocsi, tömegkatasztrófa lehetett volna a vége. A száguldó cirkuszon végül a rendőrség is megjelent, akik többeket igazoltattak. A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai öt emberrel szemben helyszíni, hárommal szemben közigazgatási bírságot szabtak ki, valamint két sofőr ellen szabálysértési feljelentéssel éltek.

Előzőleg Fótról szorították ki őket

A Ripost kollégáinak sikerült forgatnia a fóti illegális gyorsulási versenyen, amin minden hétvégén tömegek jelentek meg. A versenyen autósok és motorosok mérték össze az erejüket a helyi TESCO parkolójában, de volt egy srác is, aki rollerrel versenyzett egy kocsi ellen, illetve az a kislány is felejthetetlen, aki a futam közben az egyik versenyző autó ablakán lógott ki, életveszélyes helyzetben... A cikk után a rendőrség többnapos razziát tartott, ami során több autóst is megbüntettek, jogosítványokat vontak be és pénzbírságokat szabtak ki. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az akcióban több, mint 250 embert igazoltattak és 165 járművet ellenőriztek. A rendőrök a papírokat, míg a közlekedési hatóság munkatársai a gépkocsik műszaki állapotát vizsgálták. Egy olyan autót találtak, amelyet rendkívüli műszaki vizsgára kellett berendelni, tulajdonosa ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek engedély nélküli átalakítás miatt. Közlekedési szabálysértések, szabályszegések miatt közel 400 ezer forint bírságot szabtak ki.

A tragédiákból sem tanulnak

Sokszor a tragédiákból sem tanulnak az illegális gyorsulók. Az egész országot megrázta az Árpád hídon történt halálos baleset. Júliusban egy AMG mercedes és két BMW versenyzett a Papp Károly utcától indulva. A Mercedes azonban padkára futott, és a szalagkorlátot áttörve egyenesen a védett, fizikailag is leválasztott biciklisávba csapódott, ahol brutálisan elgázolta az ott szabályosan, nyugodtan tekerő I. Benjámint. Az ütközéstől a 27 éves férfi több végtagja is leszakadt, az eset után pár órával pedig életét vesztette. A tragédia után a rendőrség bejelentette: fokozottan ellenőrzik majd a potenciális versenyző utakat, köztük a tragédia helyszínét is. Razziát tartottak és sebességmérő kamerákat helyeztek ki, azzal ellenőrizték az autósokat. Volt olyan, aki ezen az útszakaszon 110 kilométeres sebességgel száguldozott...

Illegális gyorsulási verseny a Szentendrei úton

Futótűzként terjedt korábban az interneten az a felvétel, amin két autós illegális gyorsulási versenyt rendezett a Szentendrei úton. Egy Tesla és egy Audi száguldozott, de a német típusú személyautó egy hirtelen kormánymozdulat következtében totálkárosa törte magát.

„A piros lámpánál az Audi lendületből jött a jobb oldali sávból, ami a benzinkút után megszűnik. A teslás ezt észrevette, ezért ő is gyorsított, és együtt érték utol a kisbuszt. Az Audi nem fért be a Tesla elé, fékezni már nem tudott, és elrántotta jobbra a kormányt, tarolt mindent – szalagkorlátot, oszlopot. Csúnyán összetört az Audi, az első kerekei kiszakadtak, de a sofőrnek nem lett semmi baja” - nyilatkozta akkor egy szemtanú.

Trafipaxokkal is küzdenek a gyorsulókkal szemben

Az Árpád fejedelem útjának az elejére nemrég helyezték ki a trafipax tartószerkezetét, annak érdekében, hogy felszámolják az ott versenyző autósokat. A lakók többségét megrémiszti a gyorsuló autók hangja, a gyalogosokat pedig a veszélyes manőverek . Éjszakánként pedig nem tudnak aludni a zajtól, így örülnek a trafipaxoknak és remélik, ez ezek a berendezések végre elhozzák a nyugalmukat.