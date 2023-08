„Hajnalig hallgatom a motorbőgést” – Nem csitul a gyorsulás: továbbra is száguldoznak a kocsik az Árpád híd környékén

Úgy tűnik, az emberek nem tanulnak, sokszor még a tragédiákból sem: a környékbeli lakók szerint ugyanis egy kis szünet után ismét tombolnak az illegális gyorsulok az Árpád híd környékén. Mindezt annak ellenére, hogy pontosan ezen a környéken történt az az eset, ami az egész országot megrázta júliusban.

Az Árpád hídi baleset az egész országot megrázta Fotó: Bors

Mint az ismeretes, július 1-jén egy AMG Mercedes és két BMW versenyzett a Papp Károly utcától indulva. A Mercedes azonban padkára futott, és a szalagkorlátot áttörve egyenesen a biciklisávba csapódott, ahol brutálisan elgázolta az ott békésen tekerő I. Benjámint. Az ütközéstől a 27 éves férfi több végtagja is leszakadt, az eset után pár órával pedig életét vesztette.

A tragédia után a rendőrség kijelentette: fokozottan ellenőrzik majd a potenciális versenyző utakat, köztük a tragédia helyszínét is. Ezért több alkalommal is razziát tartottak a környéken, hétvégente sebességmérő kamerákkal felszerelkezve ellenőrizték az autósokat. Ez sokszor döbbenetes eredményt hozott: volt olyan, aki majdnem 140 kilométeres sebességgel száguldozott, de mellette rengetegen áthágták a sebességkorlátozást kisebb-nagyobb mértékben.

A lakók azonban már ekkor is jelezték, hogy a versenyzésnek és a gyorsulásoknak koránt sincs vége:

„Én jóval beljebb lakom, nem a főúton, mégis oda is elhallatszik a motorok hangja. Lehet hallani, amikor versenyeznek, és ez a baleset előtt is így volt, azóta is így van. Felháborító, hogy állandóan nyomják a gázpedált, és nem gondolnak arra, mi lesz a többiekkel az úton. Tényleg kell még egy tragédia?” – mondta pár hete a Borsnak egy helybeli asszony, Julis.

Most többen is elmondták: a gyorsulás és a versenyzés továbbra is tart:

Negyedik emeleten lakom, de prímán hallom a motorbőgést. Sokszor van éjjel is, de mostanában legtöbbször a hajnali órákban bőgetik a motort. Úgy csúszkálnak a kisebb utcákban is, mintha versenypálya lenne. Már halálfélelmünk van kimenni

– mondták. Többen azt is említették, hogy a nemrégiben véget érő Sziget koncerthangjait is elnyomták a motorzajok:

A koncerteket nem hallottam, de a versengést viszont igen. Tragédia

– szögezte le egy férfi.

Nemrégiben a Petőfi hídnál történt gyorsulás sokkolta az embereket: akkor a két zenész, LL Junior és G.w.M versengtek egymással, amit Junior még videóra is vett.