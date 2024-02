Újabb helyszínt találtak az illegális gyorsulási versenynek, nagy tömeg gyűlt össze - helyszíni fotók!

Hatalmas felhajtás és durrogó motorok – Fót után ezúttal Gödöllőn szervezték meg az illegális gyorsulási versenyt – tudta meg a Metropol. Az „autós találkozónak” becézett rendezvényre legalább 300 ember volt kíváncsi, akik vagy nézőként vagy versenyzőként vettek részt a tömegbulin.

A spontán rendezvényt Gödöllőn, a Tesco parkolóban és a környező parkolókban rendezték meg. A hatalmas létszámú felvonulás miatt a rendőrség is megjelent, úgy tudjuk, több autóst is igazoltattak. Ezúttal is este 9 órakor volt a találkozó kezdete, ami aztán hosszú órákon át tartott. Az elején csak felvonultak a járművek, ezzel komoly dugót okozva az érintett útszakaszokon. Ezúttal is az út szélén gyűlt össze a tömeg, a száguldozó autókat nézve és önmagát veszélynek kitéve. Ha egy autó kisodródik, tömegkatasztrófa lett volna a vége. Később, amikor a valódi forgalom csökkent, elkezdték az illegális gyorsulási versenyeket.

A versenyen több luxusautó is megjelent, de volt aki egy kis polskival látogatott ki. Azok, akik nem tudtak részt venni a rendezvényen, otthonról figyelhették az eseményt, ugyanis többen is élőztek a TikTok csatornájukon. A kommentelők többsége arra volt kíváncsi, hogy a helyszínen vannak-e a rendőrök és arra, hogy mikor kezdődik a valódi verseny.

Az illegális gyorsulási versennyel kapcsolatban megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszukkal frissítjük cikkünket.

