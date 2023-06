Helyszíni videót kaptunk: íme az illegális fóti gyorsulási verseny

Hatalmas "családi" buli lett az éjszakai illegális gyorsulási versenyekből. Fóton állítólag minden hétvégén megrendezik a titkos partit, ahol a versenyző tuningolt autók, motorok és rollerek(!) kavalkádját százak nézik meg - köztük gyerekek is. A Ripost munkatársai bejutottak az illegális és életveszélyes versenyre: a buli nagyon jó ugyan, de veszélyes. Ha egy autó a tömegbe csapódna, rengeteg áldozatot követelne a verseny, tömegkatasztrófa lehetne a vége...

Minden hétvégén versenyeznek. Fotó: Ripost

Nincs semmi biztonsági intézkedés

Az egész olyan, mint egy dzsembori. Több mint százan nézik a bőgő motorok partiját, köztük gyerekek is - sőt, olyan is van, aki a gyerekével a kocsiban versenyez...

Pénteken 22 óra után hatalmas tömeg gyűlt össze a fóti Auchan parkolójában. Rengeteg az autó. A Ripost információi szerint ezeket a "gyorsulásokat" évek óta megrendezik, azóta dagadt ekkorára a nézősereg.

Sokan sörrel és kempingszékekkel érkeznek - reméljük, a versenyzők nem söröztek előtte... A tömeg egy része egész közel, a "pálya" szélén áll, a rajthelyszín mellett.

Rollerrel is indultak a versenyen. Fotó: Ripost

A többségnél van a telefon, jó néhányan közvetítik a futamot a közösségi oldalakon

Egyenes, aszfaltozott szakaszon indítják el a versenyzőket. Van egy fiatal startjelző, aki egymás mellé állítja az autókat, megnézi, hogy egy vonalban legyenek, majd háromig számol, felbőgnek a motorok, és kilőnek az autók...

Van itt mindenféle autó: luxusjárgányok, tuningolt verdák, de veterán Cadillec vagy szakadt Lada is "atom" motorral... Sok a motoros is, hogy összemérjék a gépek erejét a pályán.

De indult egy fiatal srác – bukósisak és védőfelszerelés nélkül – elektromos rollerrel is, és egy száguldó autó ellen versenyzett, egész jól tartva a tempót...

Sajnos igen veszélyes jelenetek szemtanúi is voltak kollégáink. A gyorsuló autókban is ülnek gyerekek. A nézőtér tele van kisgyerekkel, de előfordul, hogy azok is magukkal hozzák a kicsiket, akik versenyezni állnak be. Az egyik kislány például menet közben az ablakon lógott ki…



Rengetegen kíváncsiak a rendezvényre. Fotó: Ripost

Elég sötét a terület, és a versenyzőket a nézőktől csupán egy padka választja el. Ha egy kocsi beleszállna a tömegbe, valószínűleg többen meghalnának...

A szemtanúk szerint nagyon jó buli ez az egész, csak lehet, hogy valamilyen szervezett, biztonságos keretet kellene adni a versenynek, hiszen ha elzavarják ezeket az embereket, akkor átmennek egy másik helyszínre és folytatják.

Íme a Ripost helyszínen készült videója: