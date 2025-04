Hiába várják a Fradinál, felesége miatt kosarazhatja ki a csapatot az elismert edző

A Ferencváros női kézilabdacsapatát rendkívül sikeresen irányító Allan Heine idén januárban kissé váratlanul bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a klubot. A dán edző családi okokra hivatkozva nem szerette volna meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését. A helyét Jesper Jensen fogja átvenni, a helyzet azonban kissé bonyolódott.

Jesper Jensen felesége betegsége miatt maradhat Dániában – Fotó: AFP

Jensen játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája-bronzérmes, dán szövetségi kapitányként pedig ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmet szerzett. A szakember várja már a magyarországi munkáját, ám felesége, akivel 29 éve él együtt, súlyos betegéggel küzd, emiatt Jensen könnyen lehet, hogy Dániában fog maradni, hogy szeretett felesége mellett lehessen.

Jelen állás szerint javul a helyzet. Hosszú csata volt, és még egy hosszú út is van előttünk, de látjuk a fényt az alagút végén

– kezdte a Ekstra Bladetnek adott interjújában Jesper Jensen, amit aztán a Magyar Nemzet szemlézett.

„A feleségem kemény és harcol, így a lehető legjobban ellátjuk egymást. De ha nem javul az állapota, nem költözhetek Magyarországra. Vannak fontosabb dolgok a sportnál és a munkánál. A Ferencvárosnál tudnak a helyzetről. Lehetnék negédes és mondhatnám, hogy inspirál az, ahogy ezzel a nehéz helyzettel megküzd.”

„Természetesen fantasztikusan harcol, de ez két egészen más dolog. Most, hogy eljöttem a válogatotthoz, élveznem kell a munkát és jól is végezni. Családként döntöttünk így. Ha a feleségem jobban lesz, akkor sem költözik velem Budapestre. Felmerült, de szereti a munkáját, és a gyerekek is kötődnek Esbjerghez.”

A Fradi női kézilabdacsapata idén már megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságot vezeti a Győr előtt, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőben szerepel, ahol az Odense vár rá.