Ebből balhé lehet, Shane Tusupról beszélt a szövetségi kapitány

Nem titok, hogy az amerikai tréner, Shane Tusup irányítása alatt, Jackl Vivien egyelőre nem kápráztatta el a világot, első „közös” nagy versenyük, a szingapúri vb sem sikerült túl fényesen. A 16 éves lány 400 méter vegyesen 11. helyen zárt, 800 méter gyorson 20. lett, 1500 gyorson pedig a 17. pozícióban végzett. Persze még mindig nagyon fiatal, így egyfajta bónuszként élte meg a felnőtt világbajnokságot, ahol beszédes nyilatkozatot tett. Kiderült, az év eleji klubváltását követően Shane Tusup már csak heti két edzését irányította, a felkészülése nagyobbik részét Hutkai Dániel vezetésével végezte, a közeljövőben pedig várhatóan válaszút elé érkezik.

Jackl Vivien a junior vb után dönt a Tusup-kérdésről Fotó: Illyés Tibor

"Nagy részletekbe nem mennék bele, de nagyon nehéz volt a felkészülés két különféle edzéstervvel. Ez egy bizonytalan pont volt nálam, majd az ifjúsági világbajnokság után meglátjuk" - mondta az ifjú úszónő.

Tusup el sem kísérte fiatal tanítványát a világbajnokságra, így Jackl azt sem titkolta, hogy a hamarosan következő junior-világbajnokság vízválasztó lehet a Shane Tusuppal való együttműködésében. A kialakult helyzet kisebb balhét is okozhat az úszókörökben, Sós Csaba szövetségi kapitánynak mindenesetre van véleménye a témáról.

Mivel minden sportolónak saját szíve-joga eldönteni, hogy kivel és milyen edzővel szeretne együtt dolgozni, nekem, mint szövetségi kapitánynak nincs beleszólásom a klub életébe, így az edzőválasztásba sem. Persze, ettől még van véleményem, de azt megtartom magamnak. A problémát, ha egyáltalán létezik, a klubban kell rendezni, a szövetségnek ebbe sincs beleszólása. Nekem az a feladatom, hogy - és ebből nem is engedek - mindenkor a legjobb csapatot állítsam össze egy-egy világverseny előtt.

- mondta Sós Csaba a Metropolnak.

Jackl Vivien a junior vb-n bizonyíthat

Sós hozzátette, maga is elutazik a junior világbajnokságra, hogy saját szemével, testközelből lássa, ki mire képes a saját korosztályának versenyén.

- Nem tagadom, kíváncsian várom a versenyt, kíváncsi vagyok az eredményekre. Természetesen szorítok Viviennek, legalább annyira, mint a többi indulónak.