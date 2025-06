Shane Tusup bejelentést tett kislányáról: "nem gondoltam, hogy készen álltam rá, de amikor megláttam..."

Shane Tusup élete 180 fokos fordulatot vett 2022-ben, miután több viharos kapcsolat után összejött Nagy Viktória Zoéval, akivel őszinte szerelmük végül eljegyzésig majd közös gyermekig vezetett. Aurora azóta egy éves lett, amit a család ugyan szűk körben, de hatalmas hercegnős bulival ünnepelt meg.

Egy éves lett kislányuk. Fotó: TV2

Hatalmas változás az ember életében az, amikor valaki apa lesz. Változik, fejlődik. Én nem gondoltam, hogy készen álltam rá, de amikor megláttam, megváltozott minden. Úgy érzem, szuperképességekkel ruházott fel ez az egész

- választ arra a kérdésre Tusup, hogy hogyan telt el Aurora első éve, hogyan hatott az rájuk.

Ezt követően elárulták, kétnyelvűségre tanítják kislányukat. Édesanyja magyarul, édesapja angolul beszél hozzá. Ennek legfőbb oka pedig az, hogy Tusup azt szeretné, ha Aurorának nem lennének a jövőben nyelvi korlátai:

Azt szerettem volna ha Aurórát semmi nem blokkolja nyelvileg.

Az azonban, hogy a csöppség mindkét nyelvet csak most tanulja, neki is segítség: ő ugyanis lányával együtt most tanul igazán magyarul. A cél, hogy egybefüggő mondatokat tudjon majd mondani.