Slágerétel okozta a bajt: szülinapi utazásán halt meg az apuka

Szívszorító jelenetek játszódtak le egy nyaralás során a Kanári-szigeteken. A 70 éves Leslie Green ugyanis nem sokkal azután, hogy megvacsorázott a feleségével, Julie-val a négycsillagos Occidental Jandia Playa üdülőhelyen, annyira rosszul lett, hogy szirénázó mentőautó szállította őt kórházba. A szeretett családfő kómába esett, és néhány héttel később életét veszítette a helyi kórházban. A vizsgálatok szerint kedvenc étele, a carbonara okozta a tragédiát.

Egy 10 napos kirándulásra utazott a házaspár, de csak az egyikük térhetett haza élve

Fotó: Illusztráció/Pexels

Leslie a lányaitól kapta ajándékba a kanári-szigeteki utat a kerek születésnapra, azonban senki sem számított rá, hogy egy jó nevű hotel éttermében szalmonella- mérgezést fog szenvedni a nyugdíjas férfi. Az utazás 8. napján, október 9-én – mint előtte minden este – a szálloda éttermében vacsorázott a házaspár, mely úgy döntött, az igen népszerű carbonarás tésztából rendelnek. A beszámolók alapján azonban egy langyos fogást hoztak ki nekik, ami szalmonellás volt. A mérgezéstől mindketten rosszul lettek, ráadásul Leslie állapota gyorsan kritikussá vált. Kezdetben hasmenéssel küzdött, majd a kiszáradástól tartva kórházba szállították, ám az állapota nem javult. A fertőzés szövődményei brutálisak voltak, veseelégtelenséget, tüdőgyulladást és szepszist kapott Leslie, és kómába került. Négy hétig küzdöttek a férfi életéért, azonban november 4-én – miután már nem volt remény a felépülésére – lekapcsolták az életfenntartó gépekről.

Az elhunyt felesége, Julie, aki nyugdíjas ápolónő, így emlékezett vissza:

Hamar rájöttem, hogy ez komoly és nem csak egy 24 órás rosszullét, ami elmúlik. Néhány nappal később már kórházban volt a férjem, rá egy hétre én is bekerültem. Nekem szerencsém volt, mert bár nagyon rosszul voltam, nem kerültem olyan állapotba, mint Leslie. Szörnyű volt látni őt a kórházban az elmúlt napokban. Olyan gyengének nézett ki, én pedig tehetetlennek éreztem magamat. Nem gondoltam, hogy el kellene búcsúznom Leslie-től, és látnom, ahogy elszáll belőle az élet...

– mondta fájdalmával küzdve a gyászoló feleség a Mirrornak. A nő arról is beszélt, hogy az ételeik hidegek voltak, a csirkehús pedig nem volt eléggé megsütve. A nyaralásuk során ráadásul többször is észrevették, hogy a szakács keveri a régi alapanyagokat a frissekkel, hogy ne derüljön ki, szinte lejárt szavatosságú ételeket fogyasztanak. Emellett a személyzet kézmosásának hiányára is felhívta a figyelmet a nő.

Leslie-vel rengeteg tervünk volt még a nyugdíjas éveinkre, de úgy érzem, hogy átvertek minket, és a lehető legbrutálisabb módon vették el tőlünk őt. A legkevesebb, amit megérdemlek, azaz igazságszolgáltatás és a válaszok, hogy miért. Még mindig nem tudom felfogni, hogy együtt mentünk nyaralni, de Leslie már sosem jön haza

– zárta sorait a nő, aki ügyvédet fogadott, és jogi harcot indított az üdülőhely ellen, hogy másoknak ne kelljen átélnie ehhez hasonló tragédiát.