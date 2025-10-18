Már régen is pezsgett az élet a XVIII. kerületben – Retró galéria

Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc és Pestszentimre a főváros egyik legnagyobb területű és legsokszínűbb városrésze. A mai nyugalmas kertvárosi hangulat mögött gazdag történelmi múlt húzódik, amely még ma is számos helyszínen tetten érhető. Cikkünkben bemutatjuk a kerület ikonikus pontjait, illetve azt, hogy néztek ki régen. Elképesztő retró képeken a múlt ezen kerülete!

Retró Budapest: MALÉV légikisérők, 1966-ban. Forrás: Fortepan / MHSZ

Retró képeken a repülőtér és a Bókay-kert- a múlt visszamosolyog ránk

Nem is gondolnánk, de a XVIII. kerületet régen is elképesztő élet és pezsgés töltötte be. Ennek oka a közeli repülőtér volt, amely mindig is meghatározta Budapest gazdag és izgalmas történelmét, és a környék mindennapjait. A régi fotókon életre kel a kerület: a Ferihegyi (ma Liszt Ferenc) repülőtér éttermében 1957-ben Lucienne Boyer francia sanzonénekesnő szórakoztatta a vendégeket, míg a női zenekar 1953-as repülőnapi koncertje vidám hangulatot varázsolt a közönségnek.

Ezek a retró pillanatok nemcsak a repülőtér életét, hanem a XVIII. kerület pezsgését is tükrözik: a Malév légikisérőktől a színészekig, a sportversenyeken és nyári koncerteken át a hétköznapi családi sétákig, a kerület mindig élettel telt volt. Ma ezek a helyszínek, az Aeropark, a régi repülőgépek és a Bókay-kert zöldje a múlt emlékét őrzik, miközben a mai látogatók újra felfedezhetik az egykori pezsgő közösségi életet.

A híres színészek sem kerülték el a reptér nyüzsgését: Simone Signoret és Yves Montand 1957-ben, Melissa Tyler Wackerman 1985-ben Disneyland nagyköveteként jelent meg Mickey Mouse társaságában. Szentgyörgyi Dezső, a MALÉV pilótája 1969-ben büszkén lépett a gépére, miközben a légikisérők 1966-ban tették teljessé a reptér forgatagát.

Továbbá a kerületben található a Bókay-kert is, mely az 1800-as évek végén épült villával és gondozott parkkal, üvegházzal, kerti tavakkal gazdagítja a kerületet. A 1930-as évektől közparkká alakították, és ma 16 hektáros területén strand, játszótér, sportpályák és tanösvény várja a családokat, miközben a régi épület és növényzet tovább őrzi a múlt emlékét. A kerület zöld tüdeje évszázadok óta természetes erdőként létezik: régen vadászbirtok, később kirándulóhely, ma klímavédelmi és rekreációs célokat szolgál.