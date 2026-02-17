Száz évvel ezelőtt ilyenek voltak a boltok kirakatai – képgaléria
A mai modern bevásárlóközpontok és a letisztult üzletláncok világában szinte már elfelejtjük, mennyire más volt a vásárlás egy évszázaddal ezelőtt. Korábbi képgaléria összeállításunkhoz hasonlóan most is egy különleges időutazásra hívunk, ezúttal azonban az 1910-es, '20-as és '30-as évekbe kalauzolunk el.
Jöjjön egy újabb képgaléria? A mostanit látva úgy érezzük, mintha sétálhatnánk az 1912-es Kolozsvár utcáin, de bekukkanthatunk még Steiner Dezső fűszer- és csemegeüzletébe, vagy épp összefuthatunk korabeli édesszájú férfiakkal és nőkkel, ahogy Pelikán Ferenc cukrászdája előtt ácsorognak. A képek között megtekinthető a siófoki Fő tér nyüzsgése, de egészen a hollandiai Helmondig is elkalandozunk, megállva J. van Hout legendás üzlete előtt.
A fővárosi és vidéki élet pezsgését egyaránt megcsodálhatjuk - képgaléria
A képeken visszaköszön a Rózsavölgyi Zeneműbolt eleganciája, Heksch Antal hentesmester és Riffer Pál fűszeres szomszédsága, de a békéscsabai Andrássy út, a budapesti József körút és a budai Fő utca akkori mindennapjai is megelevenednek a fotókon.
Régen a kirakat volt a bolt névjegye
– vallják sokan. Egy biztos: a retró kirakatok különleges pillanatképei lenyűgöző történeteket mesélnek el és megidézik a korszak hangulatát. Megőrzik a régi városi élet színes és emberközeli hangulatát.
Nézd meg retró képgalériánkat!
