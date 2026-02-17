RETRO RÁDIÓ

Száz évvel ezelőtt ilyenek voltak a boltok kirakatai – képgaléria

A mai modern bevásárlóközpontok és a letisztult üzletláncok világában szinte már elfelejtjük, mennyire más volt a vásárlás egy évszázaddal ezelőtt. Korábbi képgaléria összeállításunkhoz hasonlóan most is egy különleges időutazásra hívunk, ezúttal azonban az 1910-es, '20-as és '30-as évekbe kalauzolunk el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 10:00
képgaléria bolt retró fortepan hangulat

Jöjjön egy újabb képgaléria? A mostanit látva úgy érezzük, mintha sétálhatnánk az 1912-es Kolozsvár utcáin, de bekukkanthatunk még Steiner Dezső fűszer- és csemegeüzletébe, vagy épp összefuthatunk korabeli édesszájú férfiakkal és nőkkel, ahogy Pelikán Ferenc cukrászdája előtt ácsorognak. A képek között megtekinthető a siófoki Fő tér nyüzsgése, de egészen a hollandiai Helmondig is elkalandozunk, megállva J. van Hout legendás üzlete előtt. 

képgaléria a boltok kirakatairól
Képgaléria: Békéscsaba egykori főutcája is tele volt változatos kirakatokkal Fotó: Fortepan / Jóna Dávid

A fővárosi és vidéki élet pezsgését egyaránt megcsodálhatjuk - képgaléria

A képeken visszaköszön a Rózsavölgyi Zeneműbolt eleganciája, Heksch Antal hentesmester és Riffer Pál fűszeres szomszédsága, de a békéscsabai Andrássy út, a budapesti József körút és a budai Fő utca akkori mindennapjai is megelevenednek a fotókon

Régen a kirakat volt a bolt névjegye 

– vallják sokan. Egy biztos: a retró kirakatok különleges pillanatképei lenyűgöző történeteket mesélnek el és megidézik a korszak hangulatát. Megőrzik a régi városi élet színes és emberközeli hangulatát. 

Nézd meg retró képgalériánkat

Ritka fotók: így csillogtak régen a városi kirakatok!

fotótegnap, 18:13

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
