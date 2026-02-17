Száz évvel ezelőtt ilyenek voltak a boltok kirakatai – képgaléria

Jöjjön egy újabb képgaléria? A mostanit látva úgy érezzük, mintha sétálhatnánk az 1912-es Kolozsvár utcáin, de bekukkanthatunk még Steiner Dezső fűszer- és csemegeüzletébe, vagy épp összefuthatunk korabeli édesszájú férfiakkal és nőkkel, ahogy Pelikán Ferenc cukrászdája előtt ácsorognak. A képek között megtekinthető a siófoki Fő tér nyüzsgése, de egészen a hollandiai Helmondig is elkalandozunk, megállva J. van Hout legendás üzlete előtt.

Képgaléria: Békéscsaba egykori főutcája is tele volt változatos kirakatokkal Fotó: Fortepan / Jóna Dávid

A fővárosi és vidéki élet pezsgését egyaránt megcsodálhatjuk - képgaléria

A képeken visszaköszön a Rózsavölgyi Zeneműbolt eleganciája, Heksch Antal hentesmester és Riffer Pál fűszeres szomszédsága, de a békéscsabai Andrássy út, a budapesti József körút és a budai Fő utca akkori mindennapjai is megelevenednek a fotókon.

Régen a kirakat volt a bolt névjegye

– vallják sokan. Egy biztos: a retró kirakatok különleges pillanatképei lenyűgöző történeteket mesélnek el és megidézik a korszak hangulatát. Megőrzik a régi városi élet színes és emberközeli hangulatát.