Időutazás Szentendrén – Így festett a város régen! - retró képgaléria

Szentendre ma a Dunakanyar egyik legnépszerűbb ékszerdoboza: macskaköves utcák, színes barokk házak, galériák és kávézók csábítják a látogatókat. De vajon milyen volt régen? Utazzunk vissza az időben, és nézzük meg Szentendre retró arcát!

Retró Szentendre, 1966 – Kilátás a Várdombról a Péter-Pál-templomra és a távolabbi Pozsarevacska szerb ortodox templomra; a város templomtornyai a történelmi Szentendre jellegzetes sziluettjét alkotják. Fortepan / Gábor Viktor

Retró Szentendre – Időutazás a Dunakanyar szívébe

A 20. század elején Szentendre még csendes, kisvárosi hangulatot árasztott. A Duna-parton halászok javították hálóikat, a főtéren kofák árulták portékáikat, a lakosok pedig jól ismerték egymást. Az utcákon lovas kocsik zörögtek, később pedig megjelentek az első autók is, amelyek még ritkaságszámba mentek. A házak homlokzata egyszerűbb volt, sok épület vakolata kopott, de éppen ez adta a város báját.

A két világháború között Szentendre művészvárossá kezdett válni. Festők és szobrászok fedezték fel a különleges fényeket, a mediterrán hangulatú utcákat és a szerb templomok tornyait. A híres Szentendrei Festők Társasága új színt hozott a város életébe. A műtermek ablakai mögött alkotók dolgoztak, a kávéházakban pezsgő szellemi élet zajlott.

Az 1960-as, 70-es években a város már népszerű kirándulóhely volt. A HÉV zakatolva hozta a budapestieket, akik fagylalttal a kezükben sétáltak végig a Dumtsa Jenő utcán. A retro kirakatokban iparcikkek, képeslapok és kézműves tárgyak sorakoztak. A Duna-parton gyerekek játszottak, a korzó pedig a helyiek találkozóhelye volt.

Bár azóta sok minden megváltozott – felújított homlokzatok, modern üzletek, turisták tömege – Szentendre megőrizte történelmi lelkét. A régi fotókat nézve szinte hallani a harangszót, érezni a friss dunai levegőt, és látni a napfényben fürdő főteret.

