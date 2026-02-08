RETRO RÁDIÓ

Ilyen formabontó télikabátokban vészeltük át a telet a múlt században – Galéria

Az idei télen jó vastagon fel kell öltöznünk. De vajon mennyire festett ez másképp a múlt században? Hogyan néztek ki a télikabátok régen? Galériánkból megtudhatod!

Szerző: Metropol
2026.02.08.
galéria retró télikabát

Idén januárban olyan tél volt, amelyet jó ideje nem érezhettünk. Ilyenkor a télikabát, a csizma, a kesztyű és a sapka a napi szett része. Vajon hogyan viseltük mindezt régen? 

Ilyenek voltak a télikabátok a múlt században
1900. Jellegzetes télikabátokban állnak a járókelők Budapesten, az Újépület déli külső udvarában. A kaszárnya és börtön épületét 1897-ben lebontották, ma a Szabadság tér található a helyén (Fotó: Fortepan / Czógler Gusztáv)

A múlt század télikabátjai – szépen vagyunk!

Bár kezdetekben a viseletben nem fonódott össze a divat és a funkcionalitás, a 20. században a pehelykabát, a vízálló és szintetikus anyagok megjelenésével a télikabát könnyebb és melegebb lett. A mindennapi viseletben már választhattunk, hogy hosszú, elegáns gyapjúkabátban, vagy pedig testhez simuló, lazább stílusban akarunk kimenni a hidegbe.

A 30–40-es években a praktikum került előtérbe. Megjelentek katonai hatások is: vastag, öves kabátok, dupla gombsorok és sötétebb színek voltak jellemzők. A trench kabát és a gyapjú katonakabát ekkor vált igazán népszerűvé.
Az 50-es évek hozták el a karcsúsított szabás, hangsúlyos derék és térdig érő kabátok korát. A férfiaknál a klasszikus, egyenes vonalú gyapjúkabát volt népszerű.
Később elterjedtek a parkák, a vastag steppelt kabátok és a színesebb anyagok. A pehelykabát is ekkor kezdett igazán terjedni. Az 1980-as években pedig a túlméretezett, sportos kabátok hódítottak, élénk színekkel és fényes anyagokkal. A képeken is látszik, milyen érdekes volt a divat ebben az évszázadban, különösen a férfikabátok esetében.

Ez a galéria árasztja magából a retró életérzést. Lássuk, milyenek voltak a télikabátok a múlt században!

Télikabátok a múlt századból

fotótegnap, 11:37

 

 

