RETRO RÁDIÓ

Döntöttek Robbie Keane-ről, hetek óta edzőváltásról pletykáltak

Hetek óta edzőváltásról pletykáltak a Wolverhampton Wanderers kapcsán. Az angol csapatnál még a Ferencváros trénerének neve is felmerült. Döntöttek, és nem Robbie Keane-t választották.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.11.13. 06:45
Wolverhampton Wanderers Robbie Keane Fradi

Sajtóhírek szerint Robbie Keane neve is felmerült a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderersnél, amely hetek óta edzőt keresett. A Ferencváros ír trénere sikeres Magyarországon, bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel, az Európa-ligában pedig négy mérkőzést követően, veretlenül az előkelő harmadik helyen áll a csapattal. Nem csoda tehát, hogy európai élklubok célkeresztjébe került. 

Robbie Keane sajtótájékoztatót tart
Robbie Keane a Fradinál marad Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Robbie Keane is a jelöltek között volt

Keane-t a Celtic Glasgow és a Wolverhampton kapcsán emlegették. Utóbbi, az angol csapat borzalmas teljesítményt nyújt, 11 kör után nyeretlenül az utolsó helyen áll a Premier League-ben. November 2-án elégelték meg a kudarcokat, és menesztették Vitor Pereira vezetőedzőt. Az azt követő tíz nap során számos utód nevét bedobták, köztük Robbie Keane-ét, de végül nem őt választották.

Edwards visszatér a Farkasokhoz

November 11-én szerdán hivatalosan bejelentették, hogy Rob Edwards lett a Wolverhampton Wanderers vezetőedzője. A walesi szakember a másodosztályú Middlesbrough kispadját "cserélte le" a Farkasokéra, három és féléves szerződést kötött régi-új klubjával, ahol játékosként négy szezon alatt 111 alkalommal lépett pályára. Edzőként később az U18-as, majd az U23-as gárdát irányította, és megbízott vezetőedzőként is dolgozott a felnőtt csapatnál. Edwards tehát gyakorlatilag hazatért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu