Döntöttek Robbie Keane-ről, hetek óta edzőváltásról pletykáltak

Sajtóhírek szerint Robbie Keane neve is felmerült a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderersnél, amely hetek óta edzőt keresett. A Ferencváros ír trénere sikeres Magyarországon, bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel, az Európa-ligában pedig négy mérkőzést követően, veretlenül az előkelő harmadik helyen áll a csapattal. Nem csoda tehát, hogy európai élklubok célkeresztjébe került.

Robbie Keane a Fradinál marad Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Robbie Keane is a jelöltek között volt

Keane-t a Celtic Glasgow és a Wolverhampton kapcsán emlegették. Utóbbi, az angol csapat borzalmas teljesítményt nyújt, 11 kör után nyeretlenül az utolsó helyen áll a Premier League-ben. November 2-án elégelték meg a kudarcokat, és menesztették Vitor Pereira vezetőedzőt. Az azt követő tíz nap során számos utód nevét bedobták, köztük Robbie Keane-ét, de végül nem őt választották.

Edwards visszatér a Farkasokhoz

November 11-én szerdán hivatalosan bejelentették, hogy Rob Edwards lett a Wolverhampton Wanderers vezetőedzője. A walesi szakember a másodosztályú Middlesbrough kispadját "cserélte le" a Farkasokéra, három és féléves szerződést kötött régi-új klubjával, ahol játékosként négy szezon alatt 111 alkalommal lépett pályára. Edzőként később az U18-as, majd az U23-as gárdát irányította, és megbízott vezetőedzőként is dolgozott a felnőtt csapatnál. Edwards tehát gyakorlatilag hazatért.