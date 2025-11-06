RETRO RÁDIÓ

Itt a fordulat, Robbie Keane sorsa eldőlni látszik a Fradinál

Új információ az ír szakemberről. Ír lapértesülés szerint Robbie Keane sem a Premier League-ben szereplő Wolverhamptonnal, sem a skót rekordbajnok Celtic-kel nem folytat tárgyalásokat, a lap pedig úgy tudja, marad a Fradinál.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 17:15
Fradi Ludogorec Robbie Keane

A Herald ír napilap beszámolója szerint teljesen alaptalan az a hír, amely az elmúlt napokban felkapottá vált több angol médiában. Arról lehetett hallani, hogy Robbie Keane jelentkezett volna a Wolverhampton Wanderers vezetőedzői posztjára. A lap egyértelműen fogalmaz: a 45 éves szakember sem hivatalosan, sem informálisan nem kereste meg az angol klubot, és nem folytat tárgyalásokat a csapattal. Szerintük a tréner jól érzi magát a Fradinál, és nem tárgyal egy klubbal sem

Robbie Keane csak a Fradira összpontosít
Robbie Keane csak a Fradira összpontosít Fotó: Török Attila

Robbie Keane maradna a Fradinál 

A Wolverhamptonnál a portugál Vítor Pereira távozása után a brit sajtó Keane nevét is bedobta a lehetséges jelöltek között, tekintettel korábbi angliai kötődésére és játékosmúltjára. A Herald azonban hangsúlyozza: Keane nem készül visszatérni a szigetországba, jövőjét továbbra is a Ferencvárosnál képzeli el, ahol edzői karrierje egyre dinamikusabban ível felfelé.

Az ír lap szerint, ha a közeljövőben komoly ajánlat érkezne, az sokkal inkább a Celtic irányából történhetne, amely jelenleg ideiglenes megoldással dolgozik Martin O’Neill vezetésével. Keane neve az utóbbi hetekben a skót rekordbajnoknál felmerült, de a lap szerint az ír szakember nem tárgyal egy klubbal sem - írta az Origo.

Fradi-Ludogorec mérkőzés az Európa-Ligában  

A Ferencváros csütörtök este (21:00, Tv: M4 Sport) a Ludogorec csapatát fogja az Európa-ligában, és a klub számára kulcsfontosságú lehet a mérkőzés a továbbjutás szempontjából.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó-kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu