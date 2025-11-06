Itt a fordulat, Robbie Keane sorsa eldőlni látszik a Fradinál
Új információ az ír szakemberről. Ír lapértesülés szerint Robbie Keane sem a Premier League-ben szereplő Wolverhamptonnal, sem a skót rekordbajnok Celtic-kel nem folytat tárgyalásokat, a lap pedig úgy tudja, marad a Fradinál.
A Herald ír napilap beszámolója szerint teljesen alaptalan az a hír, amely az elmúlt napokban felkapottá vált több angol médiában. Arról lehetett hallani, hogy Robbie Keane jelentkezett volna a Wolverhampton Wanderers vezetőedzői posztjára. A lap egyértelműen fogalmaz: a 45 éves szakember sem hivatalosan, sem informálisan nem kereste meg az angol klubot, és nem folytat tárgyalásokat a csapattal. Szerintük a tréner jól érzi magát a Fradinál, és nem tárgyal egy klubbal sem.
Robbie Keane maradna a Fradinál
A Wolverhamptonnál a portugál Vítor Pereira távozása után a brit sajtó Keane nevét is bedobta a lehetséges jelöltek között, tekintettel korábbi angliai kötődésére és játékosmúltjára. A Herald azonban hangsúlyozza: Keane nem készül visszatérni a szigetországba, jövőjét továbbra is a Ferencvárosnál képzeli el, ahol edzői karrierje egyre dinamikusabban ível felfelé.
Az ír lap szerint, ha a közeljövőben komoly ajánlat érkezne, az sokkal inkább a Celtic irányából történhetne, amely jelenleg ideiglenes megoldással dolgozik Martin O’Neill vezetésével. Keane neve az utóbbi hetekben a skót rekordbajnoknál felmerült, de a lap szerint az ír szakember nem tárgyal egy klubbal sem - írta az Origo.
Fradi-Ludogorec mérkőzés az Európa-Ligában
A Ferencváros csütörtök este (21:00, Tv: M4 Sport) a Ludogorec csapatát fogja az Európa-ligában, és a klub számára kulcsfontosságú lehet a mérkőzés a továbbjutás szempontjából.
