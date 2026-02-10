Ez gyors volt: máris Varga Barnabáshoz hasonlítják a Fradi új csatárát

Hamar belopta magát a Fradi-hívek szívébe Franko Kovacevic, illetve Mariano Gómez is. A klublegenda Szokolai László nagyon pozitív véleménnyel van a magyar rekordbajnok téli átigazolásairól.

Mariano Gómez hamar belopta magát a Fradi-hívek szívébe Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Szokolainak tetszik a Fradi téli erősítése

A horvát Kovacevic mozgékonysága, kiváló helyezkedése, gólérzékenysége sokak szemében máris Varga Barnabást idézi, két bajnokin szerzett két gólja ígéretes. Hab a tortán, hogy egy olyan dél-amerikai középső védőnk érkezett Zürichből, aki belga védőtársával karöltve hosszú időre megoldhatja az FTC védelmi gondjait. Gómez magassága, ruganyossága, fejjátéka olyan, amilyet a zöld-fehér hívek méltán várnak el. Ráadásul egy pillanatra sem mond le arról, hogy az ellenfél védőharmadába nyomuljon fel. Az Újpest elleni szombati meccsen az ő szemfülességét dicsérte a második Fradi-gól, amely megtörte a lila-fehérek mentális ellenállását

– fogalmazott a Fradival magyar bajnok és kupagyőztes Szokolai László. Úgy véli, néhány edzés során sikerült olyan egységbe kovácsolni a Gómez, Raemaekers védőpárost, ami valóságos csoda.

A bajnokságban ez a védőduó lehet a Ferencváros aduásza a Győr és a Debrecen elleni versengésben. Én ugyanis a 21. fordulóban elszenvedett Paks- és Puskás Akadémia-fiaskók után úgy hiszem, ez utóbbi két együttes végleg lemondhat a bajnoki címről

– tette hozzá a tizenkétszeres válogatott Szokolai.