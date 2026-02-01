RETRO RÁDIÓ

A Fradi korábbi játékosainak megvan a véleményük a Ludogorecről

A magyar bajnok állandó kísérője a nemzetközi kupaporondon egy bolgár együttes. Eddig hét Fradi-Ludogorec meccset láttunk, következik két újabb.

Létrehozva: 2026.02.01. 09:00
labdarúgás európa-liga Máté János Ludogorec Razgrad Priskin Tamás FTC

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszát követően két újabb Fradi-Ludogorec meccset láthatunk. A február 19-i idegenbeli, majd a visszavágón, a 26-i hazai összecsapáson a legjobb tizenhat közé kerülés a tét. Korábbi fradista magyar bajnokokat kérdeztünk Robbie Keane vezetőedző együttesének kilátásairól, és a vélemények megoszlottak.

Fradi-Ludogorec
Eddig hét Fradi-Ludogorec meccset láttunk, következik két újabb Fotó: Hegedüs Róbert

Korábbi játékosok a Fradi-Ludogorec összecsapásról

Máté János tudja, miként kell elbánni rangos ellenfelekkel, tudniillik 1974-ben az ő góljával ütötte ki az FTC a Liverpoolt a Kupagyőztesek Európa Kupájából, miután a jelenleg rákbetegséggel küzdő Kevin Keegan góljára a 92. percben válaszolt. Az Anfielden elért 1-1 a budapesti 0-0-lal összesítésben a Fradinak kedvezett.

Rendszeresen ott ülök a régi fradistákkal a Groupama Arénában Rab Tiborral, Mucha Józseffel, Szokolai Lászlóval. Reményeim szerint februárig csak elmúlik a Nottingham Forest elleni 0-4 emléke, de Keane addigra kialakíthatna egy új arculatú támadójátékot, mert bizony a jelenlegi kevés. Amikor legutóbb, tavaly novemberben 3-1-re vertük a Ludogorecet az Európa-ligában, őszintén szólva csodálkoztam azon, hogy a bolgárok hogyan juthattak el olyan messzire. Jelenlegi formájukat nem ismerem, ezért óvatosan csak 50 százalék esélyt adok a tizenhat közé jutásunkra

– fogalmazott a 77 éves Máté. 

A hatszoros magyar bajnok Sigér Dávid az eddigi hét, a Ludogoreccel vívott nemzetközi kupameccs közül négy alkalommal lépett pályára.

Akkoriban, 2017-ben és 2019-ben a Fradi még feljövőben volt, a Ludogorec számított ismertebbnek, de azért a 2017-es, Razgradban játszott BL-meccsen 3-2-re nyertünk. Mára egyértelműen fordult a kép, a Fradi ütőképesebb, és a két mérkőzés alapján továbbjutónak vélem. Remélem, a távozók ellenére is folytatódik volt együttesem eredményes szereplése

– fogalmazott Sigér.

A 63-szoros válogatott Priskin Tamás kétszer szerepelt a bolgárok ellen.

A 2017-es BL-kiírásban a hazai 2-1 és az idegenbeli 3-2 becsülendő teljesítmény, máig büszkeségre ad okot. A februári két találkozóig Gruber Zsombor és Bamidele Yusuf is megtalálhatja góllövő cipőjét. A Fradi az a kollektíva, amelyik képes igazán lendületbe jönni, ezért továbbjut 

– mondta az FTC-vel a 2019/20-as bajnokságban első helyezett Priskin.

Az általa említetteken túl a Celjétől érkezett Franko Kovacevic, illetve a DVTK-tól kivásárolt Elton Acolatze is szóhoz juthat, tudniillik a kiírás értelmében az egyenes kieséses szakaszban három új igazolású labdarúgó bevethető.

