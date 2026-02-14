Robbie Keane fizet a Fradinak, ha a Tottenham edzője lesz

Továbbra sem dőlt el, ki lesz a Tottenham vezetőedzője. A klubvezetők szerdán menesztették a dán Thomas Frankot, kapkodniuk nem kell, mivel a csapat csak jövő vasárnap játszik legközelebb meccset. A jelöltek között másik 5-6 edző társaságában feltűnik Robbie Keane neve is. Nem véletlen, a Fradi mestere igazi legenda a londoni együttesnél, ahol két időszakban összesen nyolc évig volt a Spurs csatára. Nagy kérdés, mit szólnának a Ferencvárosnál, ha Keane megegyezne a Tottenhammel.

Robbie Keane a mai napig népszerű a Tottenhamnél Fotó: Tumbász Hédi

Az biztos, hogy az ír szakembernek friss szerződése van, 2025 decemberében hosszabbították meg a zöld-fehérek. Ez a kontraktus tartalmazza, hogy Keane mennyi pénzért vásárolhatja ki magát, azaz mondhatja fel a megállapodást. Sok esetben az edző ilyenkor 4-6 havi bérét fizeti ki a munkaadójának. Majdnem hasonló volt a helyzet 2024 december 31-én, amikor Pascal Jansen 500 millió forintért vásárolta ki magát azért, hogy a New York FC kispadjára ülhessen le. Keane éppen akkor érkezett a holland szakember helyére, és nagyon elégedettek vele a Fradinál.

Robbie Keane a legrosszabbkor távozna

A Ferencvárosra jövő héten nagyon fontos meccs vár. Az Európa-ligában a Ludogorec elleni selejtező szakmai és anyagi szempontból is kiemelt. Magyar csapat 41 év után nyerhetne párharcot egy európai kupasorozat tavaszi folytatásában, nem mellesleg milliárdos bevételt jelenthet az FTC számára az El-nyolcaddöntő. Ezért is nehezen hihető, hogy Keane éppen ebben a helyzetben távozna a klubtól.