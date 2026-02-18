A számok nem hazudnak, még bajnok lehet a Fradi
Ki nyeri az NB I egyik legszorosabb hajráját? A történelem a Fradi elsőségét valószínűsíti, azonban a rekordbajnok csak egyszer teljesített ennél gyengébben az első két körben.
Ezen a héten már az idény utolsó harmadára fordultak az NB I küzdelmei, és a semleges szurkolók legnagyobb örömére továbbra is úgy tűnik, hogy az elmúlt évek egyik legszorosabb hajrája van kibontakozóban. 22 fordulót követően 43 ponttal a Győr áll az élen, miután a 40 pontos Fradi a ZTE elleni vereségét követően visszacsúszott a második helyre. A bajnokság azonban nem csupán kétesélyes: a szezon meglepetéscsapatának számító DVSC mindössze két ponttal marad el a fővárosi zöld-fehérektől, de akár a 36 pontos Paks is ott lehet a végelszámolásnál.
A minimum megvan a Fradinak
Természetesen továbbra is a Ferencváros a favorit, azonban a két kör után gyűjtött 40 pont nem számít kiemelkedőnek. Összehasonlításképp: a 12 csapatos rendszer bevezetése óta az FTC-nek minden esetben legalább ennyi pont kellett ahhoz, hogy az idény végén bajnok legyen. Külön érdekesség, hogy éppen tavaly gyűjtött a Fradi hasonlóan kevés pontot, ám akkor sikerült ledolgozniuk a négy pontos hátrányt a Puskás Akadémiával szemben, és megszerezni az aranyat.
Ezen kívül csak egyszer, a 2016/17-es szezonban nem tudott 40 pontnál többet gyűjteni a magyar rekordbajnok, akkor mindössze 35 egység állt a neve mellett az NB I ezen pontján. Akkor nem is jött össze a bajnoki cím: csupán negyedik helyen zárt az FTC.
A Fradi helyzete a 12 csapatos bajnokság bevezetése óta 22 forduló után
25/26: 40 pont - szezon végén: 1. hely
24/25: 40 pont - szezon végén: 1. hely
23/24: 48 pont - szezon végén: 1. hely
22/23: 50 pont - szezon végén: 1. hely
21/22: 43 pont - szezon végén: 1. hely
20/21: 53 pont - szezon végén: 1. hely
19/20: 52 pont - szezon végén: 1. hely
18/19: 46 pont - szezon végén: 1. hely
17/18: 47 pont - szezon végén: 2. hely (bajnok: Videoton)
16/17: 35 pont - szezon végén 4. hely (bajnok: Budapest Honvéd)
15/16: 55 pont - szezon végén 1. hely
