A számok nem hazudnak, még bajnok lehet a Fradi

Ezen a héten már az idény utolsó harmadára fordultak az NB I küzdelmei, és a semleges szurkolók legnagyobb örömére továbbra is úgy tűnik, hogy az elmúlt évek egyik legszorosabb hajrája van kibontakozóban. 22 fordulót követően 43 ponttal a Győr áll az élen, miután a 40 pontos Fradi a ZTE elleni vereségét követően visszacsúszott a második helyre. A bajnokság azonban nem csupán kétesélyes: a szezon meglepetéscsapatának számító DVSC mindössze két ponttal marad el a fővárosi zöld-fehérektől, de akár a 36 pontos Paks is ott lehet a végelszámolásnál.

22 forduló után tavaly is 40 ponttal állt a Fradi Fotó: Adam Molnar

A minimum megvan a Fradinak

Természetesen továbbra is a Ferencváros a favorit, azonban a két kör után gyűjtött 40 pont nem számít kiemelkedőnek. Összehasonlításképp: a 12 csapatos rendszer bevezetése óta az FTC-nek minden esetben legalább ennyi pont kellett ahhoz, hogy az idény végén bajnok legyen. Külön érdekesség, hogy éppen tavaly gyűjtött a Fradi hasonlóan kevés pontot, ám akkor sikerült ledolgozniuk a négy pontos hátrányt a Puskás Akadémiával szemben, és megszerezni az aranyat.

Ezen kívül csak egyszer, a 2016/17-es szezonban nem tudott 40 pontnál többet gyűjteni a magyar rekordbajnok, akkor mindössze 35 egység állt a neve mellett az NB I ezen pontján. Akkor nem is jött össze a bajnoki cím: csupán negyedik helyen zárt az FTC.