Veszélyben az első hely, súlyos pofont kapott a Fradi

Az Újpest elleni derbigyőzelemnek és a rivális Győr pontvesztéseinek köszönhetően a magyar rekordbajnok a tabella éléről várhatta a ZTE-Fradi mérkőzést. Robbie Keane csapata egy rendkívül sűrű sorozat közepette találkozott a zalaiakkal: az FTC szerdán a kupában győzte le a Csákvárt, jövő hét csütörtökön pedig már az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában látogat a Ludogorec otthonába. Ennek ellenére a meccs elején nem látszott a fáradtság a zöld-fehéreken. A 13. percben Gruber szöglete után az egyik hazai védő fején megcsúszott a labda, majd a hosszú saroknál Ötvös Bencéhez került, aki 7 méterről a jobb alsóba lőtt.

Meglepetés született a ZTE-Fradi mérkőzésen Fotó: Nemzeti Sport

Mindössze 15 percig tartott a vendég öröm: Cissé egy elkésett belépő után sárga lapot kapott, azonban a VAR vizsgálat után a játékvezető visszavonta a döntését, és inkább piros lapot adott a védőnek.

ZTE-Fradi: hátrányból kaptak ki a zöld-fehérek

Az egygólos vezetés a félidőben nem tűnt betonbiztosnak, főleg az emberhátrány fényében. A szünet után bátran támadott a Zalaegerszeg: az 50. percben még csak egy lesgólig jutott, de a 64. percben már a partjelző sem menthette meg az FTC-t. Kiss Bence lövését Gróf bravúrral védte, ám a kipattanót Calderón közvetlen közelről az üres kapuba juttatta (1–1).

A hajrában jött az igazi dráma: Júlio Romao kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig azonnal a büntető pontra mutatott. Skribek Alen állt a labda mögé, és könyörtelenül értékesítette a tizenegyest (2-1). Az FTC-nek erre már nem volt válasza, sőt, a hajrában még egy gólt szereztek a hazaiak, Lima ugrott ki egy az egyben, és Gróf mellett a kapuba gurított.

A tabella élén egyelőre nem történt változás, de ha a Győr vasárnap pontot szerez a Kisvárda ellen, akkor átveszi a vezetést a bajnokságban.