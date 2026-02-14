RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane is látja a bajt, csak idegenben félelmetes a Fradi

Pont egy év telt el azóta, hogy a bajnok vereséget szenvedett az NB I-ben vendégként. A Fradi most ahhoz a ZTE-hez utazik, amely ősszel a Groupama Arénában tréfálta meg a zöld-fehéreket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 08:00
fradi robbie keane vendég zte

Hiába győzte le legutóbb nagyon simán az Újpestet a Ferencváros az NB I-ben, Robbie Keane vezetőedző is elismerte, javítaniuk kell a hazai mérlegen. Ugyanis ha csak az idegenbeli meccseken múlna, a Fradi tetemes előnnyel vezetné az NB I-et. A zöld-fehérek éppen egy éve kaptak ki utoljára vendégként, ez jó előjel a szombati, ZTE-Fradi találkozó előtt.

A Fradi legutóbb Gruber Zsombor góljával nyert 1-0-ra Pakson
A Fradi legutóbb Gruber Zsombor góljával nyert 1-0-ra Pakson Fotó: Czinege Melinda

A Fradit 2025. február 9-én Felcsúton győzte le a Puskás Akadémia 1-0-ra. Azóta a zöld-fehérek 17 NB I-es meccset játszottak vendégként, s a legrosszabb esetekben is döntetlenre végeztek. A Ferencvárosnál arra készülnek, hogy ez a remek sorozat nem szakad meg szombaton, a Zalaegerszeg otthonában (17.00, Tv: M4 Sport). Robbie Keane az Újpest 3-0-s legyőzése után is arról beszélt, el kell érni, hogy hazai pályán is félelmetes legyen a csapata.

„Nagy dicséret jár a játékosoknak, de hazai pályán még sokat kell javulnunk, bevehetetlennek kell lennie újra”

szögezte le az ír szakember. Nem véletlenül, a szezonban már a szombati ellenfél ZTE mellett a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza, a Debrecen és a Győr is nyerni tudott a Groupama Arénában.

Egyetlen Fradi-vereség idegenben

A tavalyi, felcsúti vereség óta minden sorozatot figyelembe véve a Fradi egyetlen alkalommal kapott ki vendégként. Két héttel ezelőtt a Nottingham nyert 4-0-ra Robbie Keane együttese ellen az Európa-ligában.

 

