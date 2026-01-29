RETRO RÁDIÓ

Komoly veréssel zárt az Európa-ligában a Fradi

A magyar bajnok az utolsó fordulóban bukta el a veretlenségét. A Nottingham-Fradi meccsen a hazaiak 4-0-ra nyertek, a zöld-fehéreknek játszaniuk kell a nyolcaddöntőért.

Létrehozva: 2026.01.29.
2026.01.29.
Az alapszakasz utolsó fordulójában szenvedte el az első vereségét az Európa-ligában a Ferencváros. A Nottingham-Fradi meccset a hazaiak 4-0-ra nyerték meg, ezzel eldőlt, hogy a Ferencváros kicsúszott a legjobb nyolc közül a tabellán, s játszania kell a nyolcaddöntőért.

Nottingham-Fradi
A kapott gólok ellenér Gróf Dávid volt a legjobb magyar a Nottingham-Fradi meccsen Fotó: Koszticsák Szilárd

Nottingham-Fradi: jöhet a rájátszás

A vereséggel eldőlt, hogy a Ferencváros nem lesz automatikusan nyolcaddöntős. Az Európa-liga alapszakaszában a Fradi 12. lett, s február 19-én és 26-án a rájátszásban harcol a legjobb 16 közé jutásért. Az ellenfél a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec lesz. 

 

