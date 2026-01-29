Komoly veréssel zárt az Európa-ligában a Fradi

Az alapszakasz utolsó fordulójában szenvedte el az első vereségét az Európa-ligában a Ferencváros. A Nottingham-Fradi meccset a hazaiak 4-0-ra nyerték meg, ezzel eldőlt, hogy a Ferencváros kicsúszott a legjobb nyolc közül a tabellán, s játszania kell a nyolcaddöntőért.

A kapott gólok ellenér Gróf Dávid volt a legjobb magyar a Nottingham-Fradi meccsen Fotó: Koszticsák Szilárd

Nottingham-Fradi: jöhet a rájátszás

A vereséggel eldőlt, hogy a Ferencváros nem lesz automatikusan nyolcaddöntős. Az Európa-liga alapszakaszában a Fradi 12. lett, s február 19-én és 26-án a rájátszásban harcol a legjobb 16 közé jutásért. Az ellenfél a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec lesz.