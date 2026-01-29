Komoly veréssel zárt az Európa-ligában a Fradi
A magyar bajnok az utolsó fordulóban bukta el a veretlenségét. A Nottingham-Fradi meccsen a hazaiak 4-0-ra nyertek, a zöld-fehéreknek játszaniuk kell a nyolcaddöntőért.
Az alapszakasz utolsó fordulójában szenvedte el az első vereségét az Európa-ligában a Ferencváros. A Nottingham-Fradi meccset a hazaiak 4-0-ra nyerték meg, ezzel eldőlt, hogy a Ferencváros kicsúszott a legjobb nyolc közül a tabellán, s játszania kell a nyolcaddöntőért.
Nottingham-Fradi: jöhet a rájátszás
A vereséggel eldőlt, hogy a Ferencváros nem lesz automatikusan nyolcaddöntős. Az Európa-liga alapszakaszában a Fradi 12. lett, s február 19-én és 26-án a rájátszásban harcol a legjobb 16 közé jutásért. Az ellenfél a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec lesz.
