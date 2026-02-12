RETRO RÁDIÓ

Ez nagyot szólna, a Fradiból igazolhat csatárt a Debrecen

A Ferencváros ladarúgó-csapatából erősíthet a Debrecen. Aleksandar Pesic a zöld-fehérektől a Lokihoz kerülhet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 16:15
ferencváros fradi debrecen aleksandar pesic

Aleksandar Pesic iránt a Debrecen érdeklődik - írja a haon.hu. Úgy tudják, a 600 ezer euróra becsült csatárt a Dunaszerdahely is szívesen soraiban tudná. A magyar átigazolási piac szombaton éjfélkor lezárul, így hamarosan kiderülhet, valóban a hajdúságba szerződik-e a szerb támadó. 

Aleksandar Pesic a Lokihoz kerülhet
Aleksandar Pesic a Lokihoz kerülhet Fotó: Török Attila

Aleksandar Pesic két bajnoki címet nyert a Fradival

Pesic 2023 nyara óta futballozik az NB I-ben, azóta 81 tétmeccsen 27 gólig jutott, és két bajnoki címet szerzett a Ferencvárossal. A 33 éves támadó januárban nem utazott el a Fradival a spanyolországi edzőtáborba, aki már akkor jelezte, hogy távozna a klubtól. Robbie Keane vezetőedző nem számol vele a bő keretben.

 

