Ez nagyot szólna, a Fradiból igazolhat csatárt a Debrecen
A Ferencváros ladarúgó-csapatából erősíthet a Debrecen. Aleksandar Pesic a zöld-fehérektől a Lokihoz kerülhet.
Aleksandar Pesic iránt a Debrecen érdeklődik - írja a haon.hu. Úgy tudják, a 600 ezer euróra becsült csatárt a Dunaszerdahely is szívesen soraiban tudná. A magyar átigazolási piac szombaton éjfélkor lezárul, így hamarosan kiderülhet, valóban a hajdúságba szerződik-e a szerb támadó.
Aleksandar Pesic két bajnoki címet nyert a Fradival
Pesic 2023 nyara óta futballozik az NB I-ben, azóta 81 tétmeccsen 27 gólig jutott, és két bajnoki címet szerzett a Ferencvárossal. A 33 éves támadó januárban nem utazott el a Fradival a spanyolországi edzőtáborba, aki már akkor jelezte, hogy távozna a klubtól. Robbie Keane vezetőedző nem számol vele a bő keretben.
