Megdöbbentő videó készült Dubajban Kis Grófo fiáról

Kis Grófo nem bírta tovább! Az ország Bulibárója megelégelte a zord, sőt, olykor fogcsikorgatóan hideg január időjárást, és egy időre a sztárok által közkedvelt Dubajba tette át a székhelyét.

Kis Grófo meg sem állt Dubajig (Fotó: TV2)

Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városa persze nem ismeretlen terep a mulatós király számára, hiszen Kis Grófo nem is olyan rég videóklipet is forgatott ott, így mondhatjuk, hogy otthonosan mozog a pálmafák között. Most viszont nem munkaügyben, hanem egy kis „lazítási” miatt érkezett Dubajba, és a fiainak is megmutatja a nem mindennapi várost.

Kis Grófo kisebbik fia, Armando idén tölti be 12. életévét, édesapja korábbi elmondása szerint pedig már most egy igazi informatikai zseni. Talán ezért lehet, hogy angolul is remekül, felnőtteket megszégyenítő módon beszél?

Kis Grófo videójából legalábbis az derül ki, hogy fia mondhatni keni-vágja az angolt, rendelni legalábbis tökéletesen tud és a kiejtésébe sem lehet belekötni.

„Armandóka fordító és tolmács is egyben. Ha nem lenne mellettem, elvesznék a nagyvilágban, mert ő legalább tud angolul”

– büszkélkedett el Kis Grófo gyermeke nyelvtudásával.

Harmincéves lett Kis Grófo felesége

Kis Grófo felesége nemrég lett 30 éves (Fotó: archív / hot! magazin)

Több mint tizenöt éve él szerelemben Kis Grófo és felesége. A románcuk gyümölcse három csodálatos gyermek, akiket mindennél jobban szeretnek. Ám az énekes szerint a családi egység korántsem működne olyan jól, ha nem lenne egy ilyen mozgatórugója, mint Tünde, aki a napokban ünnepelte a 30. születésnapját.

„Nemcsak a kedvesem, de családanya és háziasszony is egyszerre. Konkrétan ő a család motorja, hiszen nemcsak nekem, hanem a gyerekek számára is nagyon fontos személyiség. Mi a hagyományaink szerint nagy becsben és tiszteletben tartjuk a hölgyeket, de ettől függetlenül azt vallom, hogy egy jó feleség a férfi másik fele” – mondta a zenész, polgári nevén Kozák László korábban a hot! magazinnak.