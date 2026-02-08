RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai hiába reménykedett, döntöttek róla Liverpoolban

Szoboszlai Dominikra ma is hátul lesz szükség. Itt vannak a kezdőcsapatok a Liverpool-Manchester City meccsre.

Szuperrangadó jön a Premier League-ben. A Liverpool-Manchester City meccsen az utóbbi nyolc kiírás bajnokai néznek farkasszemet egymással. A kezdőcsapatokat illetően nagy kérdés volt, hol számol Arne Slot liverpooli edző Szoboszlai Dominikkal.

liverpool-manchester city
Minden készen áll a Liverpool-Manchester City meccsre Fotó: Liverpool FC

Nos, hiába Szoboszlai a legjobb középpályás a keretben, a túl sok sérülés miatt Dominik ma is a védelem jobb oldalán kezdi a találkozót. A bal oldalon pedig ott lesz Kerkez Milos, tehát két magyar lesz ott a Pool kezdőcsapatában. 

Liverpool-Manchester City: az elmúlt évek két sikercsapata

Utoljára 2017-ben fordult elő, hogy nem ebből a két csapatból került ki a Premier League bajnoka. Akkor a Chelsea lett az első, azóta hatszor a Manchester City, kétszer a Liverpool diadalmaskodott.

 

