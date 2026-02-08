Szoboszlai hiába reménykedett, döntöttek róla Liverpoolban
Szoboszlai Dominikra ma is hátul lesz szükség. Itt vannak a kezdőcsapatok a Liverpool-Manchester City meccsre.
Szuperrangadó jön a Premier League-ben. A Liverpool-Manchester City meccsen az utóbbi nyolc kiírás bajnokai néznek farkasszemet egymással. A kezdőcsapatokat illetően nagy kérdés volt, hol számol Arne Slot liverpooli edző Szoboszlai Dominikkal.
Nos, hiába Szoboszlai a legjobb középpályás a keretben, a túl sok sérülés miatt Dominik ma is a védelem jobb oldalán kezdi a találkozót. A bal oldalon pedig ott lesz Kerkez Milos, tehát két magyar lesz ott a Pool kezdőcsapatában.
Liverpool-Manchester City: az elmúlt évek két sikercsapata
Utoljára 2017-ben fordult elő, hogy nem ebből a két csapatból került ki a Premier League bajnoka. Akkor a Chelsea lett az első, azóta hatszor a Manchester City, kétszer a Liverpool diadalmaskodott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre