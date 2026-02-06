RETRO RÁDIÓ

Guardiola nem kertelt, Szoboszlai Dominiknak adott igazat

A City vezetőedzője beszólt a legnagyobb riválisnak. Pep Guardiola a Liverpool-Manchester City meccs előtt ugyanazt szajkózza, mint az ellenfélnél Szoboszlai Dominik.

Liverpoolban rendezik hétvégén az angol bajnokság rangadóját. A címvédő a trónkövetelőt fogadja, ez igazi csúcsesemény, még akkor is, ha a Liverpool-Manchester City meccs előtt a hazaiak csak a hatodik, a vendégek pedig a második helyen állnak. Pep Guardiola, a City vezetőedzője a meccs előtt odaszúrt a listavezető Arsenalnak.

Guardiola csapata a bajnokot akarja legyőzni a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: Carl Recine

A londoni ágyúsok jelenleg hat ponttal vezetik a tabellát a Manchester City előtt. Pep Guardiola szerint most nem rájuk kell figyelni.

Tisztázzunk valamit, a bajnok ellen játszik. A Liverpool a bajnok, nem pedig az Arsenal

- üzente Guardiola azoknak, akik szerint már előre ki lehetne osztani az aranyérmeket az Ágyúsoknak.

Szó szerint ugyanezt mondta egy hónapja Szoboszlai Dominik. A Vörösök magyar középpályása a január 8-i, Arsenal-Liverpool meccs (0-0) előtt kijelentette, a párosításban ellenfelük játszik a bajnokkal, nem pedig fordítva.

Liverpool-Manchester City: Szoboszlai hátul maradhat

A rangadón Szoboszlai Dominikra ezúttal is speciális feladat várhat. A Poolban az összes jobbhátvéd sérült, ezért hiába ő az egyik legjobb középpályás, Szoboszlainak ezúttal is a védelem jobb oldalán kell majd helytállnia. 

 

