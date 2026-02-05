RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj, Arne Slot miatt kényelmetlen helyzetbe került Szoboszlai

Hiába van már más opciója is, Arne Slot megint Szoboszlai Dominikot küldheti jobbhátvédként a pályára. Egy csapatnyi hiányzó lesz a Liverpool-Manchester City rangadón.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.05. 07:30
Szoboszlai Dominik Manchester City Liverpool

Napokkal a vasárnapi Liverpool-Manchester City Premier League-mérkőzés előtt (17:30, tv: Spíler 1) a hazai csapat vezetőedzője még mindig arra vár, egyáltalán melyik játékosokra számíthat majd a hétvégi rangadón. Egy csapatnyi focista hiányzik majd a találkozóról, aminek köszönhetően ismét a jobbhátvéd poszton találhatja magát Szoboszlai Dominik – pedig a magyar középpályás maga nevezte meg, kit tehetne helyette a védelem jobboldalára Arne Slot.

Arne Slot és Szoboszlai Dominik a Liverpool-Manchester City rangadó előtt
Egy csapatnyi hiányzó lesz a Liverpool-Manchester City rangadón, Szoboszlai Dominik megint jobbhátvéd lesz? Fotó: Catherine Ivill - AMA

Liverpool-Manchester City: Szoboszlai Dominik jobbhátvéd lesz?

A legnagyobb kérdőjel Joe Gomez játéka körül van, aki csípősérülés miatt kihagyni kényszerült a csapat utóbbi két mérkőzését, miután véletlenül ütközött a saját kapusával a Bournemouth elleni találkozón. Arne Slot már csak azért is reménykedik a 28 éves angol visszatérésében, mert ő egy opció lehetne a jobbhátvéd posztra. Conor Bradley és Jeremie Frimpong ugyanis még biztosan nem léphet pályára a Manchester City ellen.

Ahogy már korábban is mondtam, én középpályás vagyok, és remélhetőleg a jobbhátvédeink felépülnek a sérüléseikből, én pedig visszatérhetek középre. De ha a csapatnak vagy az edzőnek szüksége van rám, akkor ott fogok játszani, és megpróbálom a legjobbamat nyújtani

fogalmazott egy interjúban Szoboszlai Dominik, amikor a jobbhátvéd posztról kérdezték. Majd hozzátette, rajta kívül Endo Wataru és Curtis Jones is bevethető ezen a poszton. Azonban hiába volt ez így már a Newcastle elleni bajnokin is, mindkét játékos csak csereként állt be a meccs végén, ráadásul a középpályára, miközben a 25 éves magyar játékos a védelem jobboldalán játszotta végig a találkozót.

A Liverpoolból egyébként továbbra is hiányzik majd Giovanni Leoni és Alexander Isak, míg a Manchester City Josko Gvardiolt és John Stonest biztosan nélkülözni kényszerül, de Rayan Cherki, Jeremy Doku, Mateo Kovacic és Savio játéka is kérdéses.

@metropol.napilap

Hazugság terjed Szoboszlai Dominikról Mesterséges intelligenciával szerkesztett kép terjed az interneten Szoboszlai Dominikról. #metropol #szoboszlai #szoboszlaidominik #magyarorszag #irorszag #mestersegesintelligencia

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu