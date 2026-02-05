Nagy a baj, Arne Slot miatt kényelmetlen helyzetbe került Szoboszlai

Napokkal a vasárnapi Liverpool-Manchester City Premier League-mérkőzés előtt (17:30, tv: Spíler 1) a hazai csapat vezetőedzője még mindig arra vár, egyáltalán melyik játékosokra számíthat majd a hétvégi rangadón. Egy csapatnyi focista hiányzik majd a találkozóról, aminek köszönhetően ismét a jobbhátvéd poszton találhatja magát Szoboszlai Dominik – pedig a magyar középpályás maga nevezte meg, kit tehetne helyette a védelem jobboldalára Arne Slot.

Egy csapatnyi hiányzó lesz a Liverpool-Manchester City rangadón, Szoboszlai Dominik megint jobbhátvéd lesz? Fotó: Catherine Ivill - AMA

Liverpool-Manchester City: Szoboszlai Dominik jobbhátvéd lesz?

A legnagyobb kérdőjel Joe Gomez játéka körül van, aki csípősérülés miatt kihagyni kényszerült a csapat utóbbi két mérkőzését, miután véletlenül ütközött a saját kapusával a Bournemouth elleni találkozón. Arne Slot már csak azért is reménykedik a 28 éves angol visszatérésében, mert ő egy opció lehetne a jobbhátvéd posztra. Conor Bradley és Jeremie Frimpong ugyanis még biztosan nem léphet pályára a Manchester City ellen.

Ahogy már korábban is mondtam, én középpályás vagyok, és remélhetőleg a jobbhátvédeink felépülnek a sérüléseikből, én pedig visszatérhetek középre. De ha a csapatnak vagy az edzőnek szüksége van rám, akkor ott fogok játszani, és megpróbálom a legjobbamat nyújtani

– fogalmazott egy interjúban Szoboszlai Dominik, amikor a jobbhátvéd posztról kérdezték. Majd hozzátette, rajta kívül Endo Wataru és Curtis Jones is bevethető ezen a poszton. Azonban hiába volt ez így már a Newcastle elleni bajnokin is, mindkét játékos csak csereként állt be a meccs végén, ráadásul a középpályára, miközben a 25 éves magyar játékos a védelem jobboldalán játszotta végig a találkozót.

A Liverpoolból egyébként továbbra is hiányzik majd Giovanni Leoni és Alexander Isak, míg a Manchester City Josko Gvardiolt és John Stonest biztosan nélkülözni kényszerül, de Rayan Cherki, Jeremy Doku, Mateo Kovacic és Savio játéka is kérdéses.