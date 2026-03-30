Kim Novak kiakadt, amiért Sydney Sweeney alakítja őt az életrajzi filmben

Az '50-es évek sztárjának nem tetszik, hogy a színésznő fogja megszemélyesíteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 16:00
A filmtörténet ikonikus alakja, Kim Novak nem lelkesedik azért, hogy a készülő életrajzi alkotásban Sydney Sweeney fogja újrajátszani az életét.

Sydney Sweeney egy '50-es évekbeli sztárt fog alakítani új filmjében
Fotó: NurPhoto via AFP

Sydney Sweeney egy '50-es évekbeli sztárt fog alakítani új filmjében

Egy március 27-én megjelent interjúban a 93 éves ikon nyíltan beszélt a szereposztásról, és úgy fogalmazott, hogy szerinte ez a döntés teljesen félrement. Kiemelte, hogy ő maga sosem támogatta volna, hogy Sweeney kapja meg a főszerepet a Scandalous! című produkcióban.

A film az ő és Sammy Davis Jr. 1950-es évekbeli kapcsolatának történetét dolgozza fel, a zenészt pedig David Jonsson formálja meg. Novak ugyanakkor attól tart, hogy az alkotás túlságosan a románc szexuális oldalát hangsúlyozza majd, miközben szerinte a valóságban a kapcsolatuk alapját inkább a közös érdeklődésük és hasonlóságaik adták.

Kizárt, hogy ne legyen hangsúly a szexuális kapcsolaton, mert Sydney Sweeney mindig szexinek tűnik. Teljesen rosszul teszi, hogy engem játszik

Sydney Sweeney korábban nagy lelkesedéssel beszélt arról, hogy eljátszhatja Kim Novak szerepét a Scandalous! című filmben, amely egyben az Eufóriában szereplő partnere, Colman Domingo rendezői debütálása lesz.

A színésznő úgy fogalmazott, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy életre keltheti Novakot, akit rendkívül tehetséges művésznek tart. Hozzátette, szerinte a történet ma is aktuális, hiszen olyan témákat érint, mint a hollywoodi érvényesülés, a magánélet kihívásai, a kapcsolatok, valamint az imázs feletti kontroll kérdése, ezekhez pedig ő maga is több ponton tud kapcsolódni.

A színésznő elmondta, hogy miután befejezte nagy sikerű HBO-sorozatának 3. évadát, Kim Novak híres cipőjébe lép és izgatottan várta a 93 éves színésznővel való találkozást is.

Egy 2025 augusztusában egy interjúban Novak elmondta, hogy szerinte a kapcsolatuk nem volt botrányos. A szerelmespár mély kapcsolatot ápolt és törődtek egymással. Sajnos Novak és Davis kapcsolata külső nyomás miatt ért véget, főleg fenyegetéseket kaptak a szerelmük miatt - írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu