Ferencváros utcái úsznak a szemétben – így néz ki a IX. kerület

A lakók kétségbeesetten panaszkodnak, a helyi fideszes képviselő szerint pedig káosz uralkodik a kerületben. Ferencváros utcáit a balliberális vezetés tétlensége miatt idén nyáron soha nem látott kosz, szemét és patkányinvázió uralja
Ferencvárosból az elmúlt hetekben egymás után érkeznek a panaszok szerkesztőségünkhöz. A lakók szerint a mellékutcákban hegyekben áll a szemét, a közterületi kukákat alig ürítik, a parkok pedig rendezetlenek.
Az idei év a szokásosnál is szemetesebb! Ki kéne mozdulni a bőrfotelekből és körülnézni! A parkok szemetesek, a kukákat nem ürítik! A szemét miatt már patkányok tömegei lepik el a kerületet, amire önök csak a fővárosra mutogatnak!
– írta egy felháborodott helyi lakos, aki fotókat is küldött a szeméttengerrel borított járdákról.
Más panaszosok arról számoltak be, hogy a takarítók idén nyáron szinte egyáltalán nem dolgoznak.
A mellékutcákat alig takarították. Megszorítás van? Vagy csak alkalmatlan az új FESZOFE-igazgató?
– tette fel a kérdést egy másik lakos.
Gyurákovics Andrea fideszes önkormányzati képviselő szerint a problémák oka egyértelmű:
Koszosak az utcák, lepusztultak a zöldterületek, omlanak az önkormányzati házak. Ez nem városvezetés, hanem káosz.
A politikus szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a kerület saját forrásból átvállalja több fővárosi kezelésű utca, köztük a Mester utca, takarítását és a parkok gondozását is.
A kerületiek pénzéből kell rendben tartanunk azokat a közterületeket, amelyeket valójában Karácsony Gergelyéknek kellene kezelniük.
A problémák gyökere azonban a fővárosi döntésekben keresendő. Karácsony Gergely főpolgármester megválasztása után háromezer közterületi kukát szereltetett le spórolásra hivatkozva. Ezt az intézkedést már akkor is saját szövetségesei bírálták, köztük Horváth Csaba, az MSZP akkori frakcióvezetője, aki szerint ez hibás döntés volt, hiszen érdemi megtakarítást nem hozott.
A főpolgármester később további 2 milliárd forintot vont el a köztisztaságért felelős fővárosi cégtől. A következmények pedig mára láthatóak: kiürítetlen kukák, szemétkupacok, rovar- és patkányinvázió.
A ferencvárosiak szerint a helyzet mára tarthatatlan.
Helyben is meg kéne tenni a szükséges lépéseket, nem csak a fővárosra mutogatni
– mondja az egyik panaszos olvasónk.
Szerintük Baranyi Krisztina polgármester egész nyáron nem foglalkozott a problémával. A kerületben közben drágultak az önkormányzati bérlakások, a közszolgáltatások színvonala viszont romlik.
