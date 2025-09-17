Ferencváros utcái úsznak a szemétben – így néz ki a IX. kerület

Ferencvárosból az elmúlt hetekben egymás után érkeznek a panaszok szerkesztőségünkhöz. A lakók szerint a mellékutcákban hegyekben áll a szemét, a közterületi kukákat alig ürítik, a parkok pedig rendezetlenek.

Ferencváros kukái rendszeresen így néznek ki - Olvasói fotó

Az idei év a szokásosnál is szemetesebb! Ki kéne mozdulni a bőrfotelekből és körülnézni! A parkok szemetesek, a kukákat nem ürítik! A szemét miatt már patkányok tömegei lepik el a kerületet, amire önök csak a fővárosra mutogatnak!

– írta egy felháborodott helyi lakos, aki fotókat is küldött a szeméttengerrel borított járdákról.

A helyi lakós szerint rendszeresen így néznek ki a járdák a kilencedik kerületben - Olvasói fotó

Más panaszosok arról számoltak be, hogy a takarítók idén nyáron szinte egyáltalán nem dolgoznak.

A meglévő kevés kuka is rossz állapotban van - Olvasói fotó

A mellékutcákat alig takarították. Megszorítás van? Vagy csak alkalmatlan az új FESZOFE-igazgató?

– tette fel a kérdést egy másik lakos.

Gyurákovics Andrea fideszes önkormányzati képviselő szerint a problémák oka egyértelmű:

Koszosak az utcák, lepusztultak a zöldterületek, omlanak az önkormányzati házak. Ez nem városvezetés, hanem káosz.

A politikus szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a kerület saját forrásból átvállalja több fővárosi kezelésű utca, köztük a Mester utca, takarítását és a parkok gondozását is.

A kerületiek pénzéből kell rendben tartanunk azokat a közterületeket, amelyeket valójában Karácsony Gergelyéknek kellene kezelniük.

Ferencváros problémája nem egyedi, több kerületet érint

A problémák gyökere azonban a fővárosi döntésekben keresendő. Karácsony Gergely főpolgármester megválasztása után háromezer közterületi kukát szereltetett le spórolásra hivatkozva. Ezt az intézkedést már akkor is saját szövetségesei bírálták, köztük Horváth Csaba, az MSZP akkori frakcióvezetője, aki szerint ez hibás döntés volt, hiszen érdemi megtakarítást nem hozott.

A főpolgármester később további 2 milliárd forintot vont el a köztisztaságért felelős fővárosi cégtől. A következmények pedig mára láthatóak: kiürítetlen kukák, szemétkupacok, rovar- és patkányinvázió.

A ferencvárosiak szerint a helyzet mára tarthatatlan.

Helyben is meg kéne tenni a szükséges lépéseket, nem csak a fővárosra mutogatni

– mondja az egyik panaszos olvasónk.