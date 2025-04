Középkori állapotok Erzsébetváros szívében: állati ürülék és illegális szemét borítja az utcákat

Erzsébetváros lakóinak nagyon meg kell nézniük, hová lépnek az utcán. Mindennapos küzdelemmé vált az állati ürülék kerülgetése. Ez leginkább a kutyák és galambok piszkát jelenti. Mintha egy rossz videójáték szereplői lennének, akiknek vigyázniuk kell, nehogy egy fertőzésveszélyes aknára lépjenek.

Erzsébetváros utcáin a legváratlanabb helyeken találkozhatunk kutyapiszokkal Forrás: Olvasói

A kutyák és galambok által utcán hagyott ürülék komoly betegségekhez vezethet, ha valaki véletlenül érintkezik vele. Akár komoly vese- és májkárosodást is okozhatnak az ilyen végtermékek által kiváltott fertőzések.

Zsuzsa Erzsébetváros egyik bérházában lakik a Garay térhez közel. Neki is sok kellemetlenséget és bosszúságot okoznak a helyi állapotok.

Egyre rosszabb állapotok tapasztalhatóak a környéken. A kukák ki vannak borogatva, büdös van az utcákon. És még a Garay tér is tele van kutyapiszokkal, pedig ott egy kis játszótér is van gyerekeknek

- mesélte el szomorúan Zsuzsa.

Benedek Zsolt, erzsébetvárosi fideszes önkormányzati képviselő, hasonló véleményen van.

Az elmúlt öt évben csak romlott Erzsébetváros köztisztasági helyzete. Ez Niedermüller Péternek és a baloldali városvezetésnek köszönhető úgymond, ha egyáltalán lehet ilyen szót használni erre a dologra

-mondta el Benedek.

Ha az állati ürülék nem lenne elég, még illegálisan lerakott hulladékhalmokat is kerülgetniük kell Erzsébetváros lakosainak. Például egy játszótérhez közeli utcaszakaszon egy kiszuperált bojler volt nekitámasztva egy növénytartó dézsának hosszú hetekig. Egy futkározó gyerek könnyen nekiütközhetett volna, amiből komoly baleset is lehet.

Játszótérhez közeli utcán is található illegálisan kirakott, balesetveszélyes hulladék Fotó: Olvasói

Ez nem egyedi eset. Gyakran látni az utcán olyan szemetet, amit csak lomtalanításkor volna szabad kitenni az utcára. Erzsébetváros lakói számára rendszeres látvány a balesetveszélyes utcai hulladék. Pedig komoly szabálysértés a veszélyes szemét utcán hagyása. Az a kutyatartó, aki nem takarítja fel kis kedvence ürülékét, akár 150 ezer forint büntetést is fizethet. Aki a galambokat eteti, az akár 200 ezer forintos csekket is kézhez kaphat tettéért. Az illegális és balesetveszélyes szemét utcán hagyása is hasonló mértékű bírságot vonhat maga után.