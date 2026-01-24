Angyali fotó: Így még sosem láttad a Stranger Things sztárját

Elbűvölő fotókat osztott meg Instagram-oldalán a Stranger Things sztárja, Millie Bobby Brown. A fiatal színésznő apró pizsamában és angyalszárnyakkal állt a kamerák elé.

Sokan dicsérik a Stranger Things sztárjának szépségét Fotó: Getty Images via AFP

A rajongók imádják a Stranger Things sztárjának képeit

A színésznő ismét elérte, hogy minden szem rá szegeződjön: legújabb fotózásán látványos angyalszárnyakkal a hátán pózolt a kamerák előtt. Millie Bobby Brown egy apró cseresznyékkel díszített alvóruhát népszerűsít, miközben hófehér szárnyak teszik még különlegesebbé az összhatást.

Egy másik felvételen a fiatal sztár álmodozva tekint ki egy erkélyről, akár egy modern kori Júlia Shakespeare klasszikus történetéből. A romantikus hangulatú kép tovább fokozza a fotósorozat mesebeli világát.

Millie Bobby Brown bebizonyította, nemcsak a vásznon, hanem a kamerák előtt is igazi földre szállt angyal, legalábbis erre a fotózás erejéig.