Menyasszonyi ruhában a Házasság első látásra sztárja! Közel az esküvő?

A Házasság első látásra sztárja nagy port kavart az elmúlt időben, mivel volt férjétől való válása után mindketten máshogy kezelték az életüket. Míg Zsolt elmondása szerint remete üzemmódba kapcsolt, addig Becca több podcast műsorban is rosszindulattal beszélt volt férjéről. Most viszont nagyot fordulhatott a kocka, mivel Rebeka ismét menyasszonyi ruhában mutatkozott.

A Házasság első látásra szereplője nem mindennapi szettben jelentkezett be (Fotó: Rafael Renátó)

A Házasság első látásra Rebekája sokkolta rajongóit

Deák Rebeka a sok kritika ellenére szeretne pozitív maradni, mivel jelenlegi kapcsolata elmondása szerint nagyon stabil lábakon áll.

Ma a menyasszonyi smink és ruhákról lesz szó, ha nem lenne egyértelmű a hercegnő ruhámból

– írta Instagram történetében Becca, aki könnyen előfordulhat, hogy jövőbeli esküvői ruháját mutatta meg követőinek. A Házasság első látásra Andrisa elmondása szerint azonban csupán a jelennek szeretne élni és nem akar foglalkozni egyikük múltjával sem.

Nyilván miután hazajöttünk, akkor persze a közösségi médiában zajló dolgokkal is szembesültünk, mint például Zsolt posztjai is. Azt gondolom, hogy ez az ő múltjuk, ami része az életnek, de épp úgy, ahogy az én házasságomnak Petrával, úgy ennek sincs helye a mi jelenünkben

– mondta korábban a Ripostnak Kabai András. Ezek szerint igaz a hír, hogy semmi nem rendítheti meg Andris és Becca kapcsolatát.

A Házasság első látásra Zsoltja korábban erősen kritizálta Rebeka médiajelenlétét (Fotó: Instagram)

Komolyan kiakadt Rebeka volt férje

Tudom, hogy ennek nem az én lejáratásom volt a célja, ez nem rólam szólt, hanem – mint minden más az életében – csak saját magáról. Arról, hogy továbbra is róla szóljanak a hírek, hogy lájkokat gyűjtsön, hogy validálja a viselkedését és az azonnali váltást az új párkapcsolatát illetően. Ennek érdekében viszont az én lejáratásom sem túl nagy ár

– mondta korábban közösségi oldalán Horváth Zsolt.

Rebeka, viszont nem tervez lassítani, amit az is mutat, hogy esküvői szettben mutatta meg magát a követőknek. Innentől pedig a feleken múlik, hogy hogyan is kezelik a helyzetet, az azonban tény, hogy Becca hozzáállása közel sem szimpatikus korábbi férjének.