Stranger Things-láz a menhelyen: Millie Bobby Brown megtalálta cuki, szőrös alteregóját

Millie Bobby Brown az elmúlt évek egyik legsikeresebb fiatal színésznője, aki gyereksztárból nemzetközi ikonná nőtte ki magát. A Stranger Things című sorozat világsztárja ma már nemcsak szakmai sikereivel, hanem magánéletével is rendszeresen a címlapokra kerül. Jon Bon Jovi fia, Jake Bongiovi párjaként különösen nagy figyelem övezi a mindennapjait. Most azonban nem egy vörös szőnyeges pillanattal, hanem egy menhelyi poszttal robbantotta fel az internetet.

Millie Bobby Brown nevével és a Stranger Things sikerével több menhelyi kiskedvenc is gazdira lelt (Fotó: Netflix/Mediaworks)

Millie Bobby Brown és a menhelyi alterego

A videóban látható menhely egyik ketrecében egy Eleven (11 – a szerk.) nevű cica várta új gazdáját. A név azonnal beindította a rajongók fantáziáját, hiszen Millie Bobby Brown a Stranger Things sorozatban pontosan ezt a karaktert formálta meg. A fiatal tehetség boldogan osztotta meg a pillanatot. A színésznő maga is nagy állatbarát és reméli, a kiscica hamarosan szerető otthonra lel. Sokan már ekkor az aranyos „alteregóról” kezdtek beszélni a kommentekben.

Hopper is ott volt – cicabőrbe bújt legenda

A meglepetések sora azonban itt nem ért véget, hiszen Eleven mellett egy másik cica is volt a ketrecben: mégpedig Hopper. A névválasztás ezúttal is egyértelmű utalás a sorozatra, ahol Hopper rendőrként és apapótlékként állt Eleven mellett. A rajongók imádták az ötletet:

Mintha a Stranger Things egy alternatív, cicás univerzumba került volna.

A két kiscica együtt még ellenállhatatlanabb látványt nyújtott és hatalmas sikert aratott az örökbefogadók körében.

A Stranger Things már a cicák világában is híres (Fotó: Netflix/Mediaworks)

A kiscica az új közönség kedvenc

Millie Bobby Brown posztja és az eredeti videó percek alatt több százezer lájkot kapott, a kommentmező pedig megtelt szívecskékkel és lelkes üzenetekkel. A követők szerint ez volt az egyik legcukibb tartalom, amit a színésznő valaha is megosztott. Sokan már azt találgatják, vajon örökbe fogadja-e a cicákat. Egy biztos: Millie Bobby Brown ismét bebizonyította, hogy nemcsak tehetséges, hanem rendkívül szerethető is.

Még egy emlékezetes pillanat a sztár életében

A történet tökéletes példája annak, hogyan válhat egy apró, hétköznapi pillanat globális szenzációvá. Millie Bobby Brown ezzel az egyetlen menhelyi poszttal nemcsak a rajongók szívét melengette meg: ismét emlékeztetett minket arra, miért imádja őt a világ. A szőrös „alteregók” pedig úgy tűnik, új fejezetet nyitottak a közösségi média világában.