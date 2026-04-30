Váratlan fordulat Gulácsiéknál, kiderült a keserű igazság
Bizonytalanná vált a magyar válogatott klublegenda sorsa. Orbán Willi akár már nyáron távozhat Gulácsi Péteréktől.
Noha az utóbbi napok-hetek hírei alapján Orbán Willi – jelentős fizetéscsökkentés mellett – meghosszabbíthatja Lipcsében a jövő nyárig szóló szerződését, a Sport Bild értesülése szerint ebből semmi sem lesz. Ha igaznak bizonyul az információ, akkor a 2015 óta az RB Leipzig szolgálatában álló, 66-szoros magyar válogatott labdarúgó maga döntheti el, hogy kitölti-e a kontraktusába foglalt utolsó évét, vagy akár már az idei szezon után máshová igazol.
Minden jel arra mutat, hogy hiába védett ebben a szezonban is a Bundesliga egyik legjobb kapusént Gulácsi Péter, lassan 36 évesen a 2026/27-es idényben már jóval kevesebb játéklehetőségre számíthat majd. A 33 éves Orbán esetében is hasonló a helyzet: habár idén is ő a keret legtöbbet játszó kerettag és a dobogós csapat védelmének vezére, az életkora miatt már nem ajánlanak neki újabb szerződéshosszabbítást.
Ugrott Orbán Willi szerződéshosszabbítása
Gyakorlatilag kizárt, mert a lipcseiek hosszú távon terveznek. A veterán elég fontos és képzett ahhoz, hogy a 2026/27-es szezonban is ő vezesse a védelmet
– szemlézte Orbán jövőjéről a Sport Bild cikkét a Transfermarkt, ugyanakkor azt is jelezve: egyelőre nyitott, hogy a védőklasszis marad-e az utolsó évére, vagy inkább már nyáron máshová szerződik, ahol hosszabb távon számítanak rá.
A lipcsei kezdőcsapat másik belső védője, Castello Lukeba jó eséllyel eligazol Lipcséből, a fiatal tehetségek, a 20 éves El Chadaille Bitshiabu és a nyíltan Orbán utódának szerződtetett 21 éves Abdoul Koné pedig még tapasztalatlanok, és egyelőre nem alkalmasak vezérszerepre. A szintén távozni készülő, 2014 óta RB Leipzig-játékos Lukas Klostermann után Orbán és Gulácsi és a klub két legrégebbi futballistája. Mindketten 2015 nyarán szerződtek Lipcsébe, ahol egy másodosztályú szezon után, 2016 óta játszanak a Bundesligában. Orbán eddig 382, Gulácsi 361 tétmeccsen szerepelt a csapatban, amellyel kétszer nyertek Német Kupát, egyszer Szuperkupát, nemzetközi szinten pedig a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is eljutottak már elődöntőig.
A Bundesliga állása:
- Bayern München 82 pont (már bajnok)
- Borussia Dortmund 67
- RB Leipzig 62
