Váratlan fordulat Gulácsiéknál, kiderült a keserű igazság

Noha az utóbbi napok-hetek hírei alapján Orbán Willi – jelentős fizetéscsökkentés mellett – meghosszabbíthatja Lipcsében a jövő nyárig szóló szerződését, a Sport Bild értesülése szerint ebből semmi sem lesz. Ha igaznak bizonyul az információ, akkor a 2015 óta az RB Leipzig szolgálatában álló, 66-szoros magyar válogatott labdarúgó maga döntheti el, hogy kitölti-e a kontraktusába foglalt utolsó évét, vagy akár már az idei szezon után máshová igazol.

12 év után Gulácsi Péter (balra) mellett Orbán Willi is lassan parkolópályára kerül Lipcsében – Fotó: Getty Images

Minden jel arra mutat, hogy hiába védett ebben a szezonban is a Bundesliga egyik legjobb kapusént Gulácsi Péter, lassan 36 évesen a 2026/27-es idényben már jóval kevesebb játéklehetőségre számíthat majd. A 33 éves Orbán esetében is hasonló a helyzet: habár idén is ő a keret legtöbbet játszó kerettag és a dobogós csapat védelmének vezére, az életkora miatt már nem ajánlanak neki újabb szerződéshosszabbítást.

Gyakorlatilag kizárt, mert a lipcseiek hosszú távon terveznek. A veterán elég fontos és képzett ahhoz, hogy a 2026/27-es szezonban is ő vezesse a védelmet

– szemlézte Orbán jövőjéről a Sport Bild cikkét a Transfermarkt, ugyanakkor azt is jelezve: egyelőre nyitott, hogy a védőklasszis marad-e az utolsó évére, vagy inkább már nyáron máshová szerződik, ahol hosszabb távon számítanak rá.

A lipcsei kezdőcsapat másik belső védője, Castello Lukeba jó eséllyel eligazol Lipcséből, a fiatal tehetségek, a 20 éves El Chadaille Bitshiabu és a nyíltan Orbán utódának szerződtetett 21 éves Abdoul Koné pedig még tapasztalatlanok, és egyelőre nem alkalmasak vezérszerepre. A szintén távozni készülő, 2014 óta RB Leipzig-játékos Lukas Klostermann után Orbán és Gulácsi és a klub két legrégebbi futballistája. Mindketten 2015 nyarán szerződtek Lipcsébe, ahol egy másodosztályú szezon után, 2016 óta játszanak a Bundesligában. Orbán eddig 382, Gulácsi 361 tétmeccsen szerepelt a csapatban, amellyel kétszer nyertek Német Kupát, egyszer Szuperkupát, nemzetközi szinten pedig a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is eljutottak már elődöntőig.